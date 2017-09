EAG : Kombouaré n'a pas du tout aimé ce Guingamp-là

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (coach de Guingamp après la défaite à Bordeaux) : « Il y a de la déception, de la frustration, parce que l'on fait une très bonne entame de match et que l'on ne prend pas l'avantage. Ensuite, on est mené au score logiquement, parce que la deuxième partie de la première mi-temps n'est pas très bonne, avec beaucoup de déchet. Mais on fait une très bonne rentrée en deuxième mi-temps, en revenant au score, soit pratiquement en faisant le plus dur, mais on n'a pas retenu la leçon de Lyon. Après, on concède un deuxième but qui nous fait mal, puis un troisième à la fin. Je ne crois pas que ce penalty manqué ait imprimé le rythme à la partie, même si c'est toujours mieux de marquer dans les trois premières minutes. Mais, pour preuve, derrière, on a eu encore des situations pour aller de l'avant, en se créant de grosses occasions. Après, on a baissé le pied physiquement et mentalement. On est retombé dans nos travers.»