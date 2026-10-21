Indice UEFA : L’énorme remontée de la France grâce au PSG

La France continue sa très belle remontée à l’indice UEFA et le doit en grande partie aux résultats du PSG, de nouveau vainqueur mardi à l’occasion du choc face à Barcelone en Ligue des Champions.

Cinquième au ranking UEFA calculé sur les cinq dernières saisons, la France est en plus en difficulté sur le classement qui ne prend en compte que la saison 2026-2027. Hors du top 10 il y a encore quelques jours, la Ligue 1 effectue néanmoins une remontée et peut remercier le Paris Saint-Germain, qui assure avec trois victoires en trois matchs dans cette campagne de Ligue des Champions. L’équipe de Luis Enrique a de nouveau rendu un fier service à la France mardi soir en s’imposant contre Barcelone au Parc des Princes (4-2)

Avec cette victoire parisienne, la France se situe à présent 9e du classement UEFA de la saison en cours, devant la Grèce. La Ligue 1 compte néanmoins toujours un peu de retard sur des pays tels que l’Azerbaïdjan, la Turquie ou encore la Norvège. La France va maintenant supporter Lille contre Galatasaray et Lens face à Bruges ce mercredi en Ligue des Champions. Après cela, l’OM jouera à Sturm Graz, l’OL à Hoffenheim et Rennes à la Juventus Turin en Europa League. N’oublions pas enfin Monaco, qui accueillera Fribourg en Conférence League.

Des matchs susceptibles de rapporter des points à l’indice UEFA de la France en cas de bons résultats. Pour rappel, sur le ranking de l’instance européenne calculé sur les cinq dernières saisons, la France fait très bonne figure avec une excellente 5e place devant des pays comme le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie ou encore la Grèce. Là encore, ce ranking est en grande partie du fait des excellents résultats du Paris Saint-Germain, double tenant du titre en Ligue des Champions.