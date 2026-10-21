Indice UEFA : L’énorme remontée de la France grâce au PSG

Indice UEFA : L’énorme remontée de la France grâce au PSG

Coupe d'Europe
parCorentin Facy
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La France continue sa très belle remontée à l’indice UEFA et le doit en grande partie aux résultats du PSG, de nouveau vainqueur mardi à l’occasion du choc face à Barcelone en Ligue des Champions.
Cinquième au ranking UEFA calculé sur les cinq dernières saisons, la France est en plus en difficulté sur le classement qui ne prend en compte que la saison 2026-2027. Hors du top 10 il y a encore quelques jours, la Ligue 1 effectue néanmoins une remontée et peut remercier le Paris Saint-Germain, qui assure avec trois victoires en trois matchs dans cette campagne de Ligue des Champions. L’équipe de Luis Enrique a de nouveau rendu un fier service à la France mardi soir en s’imposant contre Barcelone au Parc des Princes (4-2).
Avec cette victoire parisienne, la France se situe à présent 9e du classement UEFA de la saison en cours, devant la Grèce. La Ligue 1 compte néanmoins toujours un peu de retard sur des pays tels que l’Azerbaïdjan, la Turquie ou encore la Norvège. La France va maintenant supporter Lille contre Galatasaray et Lens face à Bruges ce mercredi en Ligue des Champions. Après cela, l’OM jouera à Sturm Graz, l’OL à Hoffenheim et Rennes à la Juventus Turin en Europa League. N’oublions pas enfin Monaco, qui accueillera Fribourg en Conférence League.

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Des matchs susceptibles de rapporter des points à l’indice UEFA de la France en cas de bons résultats. Pour rappel, sur le ranking de l’instance européenne calculé sur les cinq dernières saisons, la France fait très bonne figure avec une excellente 5e place devant des pays comme le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie ou encore la Grèce. Là encore, ce ranking est en grande partie du fait des excellents résultats du Paris Saint-Germain, double tenant du titre en Ligue des Champions.
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Bon du coup trou du cul en quoi on devrait remercier mac court de nous avoir évité le qatar mais surtout mais alors la surtout faut que tu m'explique quel role a joué mac court pour les dissuader d'investir chez nous !!! Je te relance ici vue que tu ma pas répondu sur l'article en question le taré !!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
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Auxerre
973041117-6
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Nice
8722369-3
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Strasbourg
772141215-3
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77214915-6
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Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
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