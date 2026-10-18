PL : Arsenal ne lâche pas City

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Premier League
parGuillaume Conte
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En déplacement à Nottingham Forest, Arsenal s’est contenté du minimum en s’imposant 1-0 grâce à un but de Nordi Madueke à 10 minutes de la fin. Un succès qui permet de continuer à suivre à distance Manchester City, toujours aussi impérial avec sept victoires en sept matchs.

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