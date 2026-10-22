En déplacement ce jeudi en Turquie pour y affronter Besiktas, Crystal Palace doit rapidement redresser le tir après sa défaite à Lyon. Pour Pierre Sage, les choses sont claires, si les Eagles ne redressent pas la situation lors des deux prochains matchs, alors l'entraîneur sera viré.

Quatorzième de Premier League après sa déroute à Brighton (5-0), Crystal Palace enchaîne deux matchs contre Besiktas, en Ligue Europa, puis contre Newcastle à domicile en Premier League. Et Sky Sports l'annonce à quelques heures du match en Turquie, Pierre Sage a été informé par Steve Parish, son grand patron, qu'il avait ces deux matchs pour rectifier et enfin apporter de la stabilité à une équipe qui semble totalement perdue depuis le départ d'Oliver Glasner. Plus que les résultats sur la scène européenne, c'est surtout les résultats de son club dans le championnat anglais qui inquiètent le propriétaire de Crystal Palace. Avec seulement deux victoires depuis le début de saison, les Eagles ont pris du plomb dans l'aile, mais en plus la manière n'est pas au rendez-vous.

Pierre Sage a 180 minutes pour sauver sa tête

Chris Reidy, journaliste pour la chaîne anglaise, estime que l'ancien entraîneur de Lyon et de Lens est réellement sous pression. « Les performances, même lors des victoires, qui sèment le doute quant à l'avenir de Pierre Sage. Steve Parish lui donne l'opportunité cette semaine d'améliorer l'équipe, notamment sur le plan défensif, mais si les résultats ne s'améliorent pas face à Besiktas et Newcastle, un changement est probable (...) Sage a quitté la Ligue des champions pour travailler en Premier League, mais il n'a plus que deux matchs pour redresser la situation. Ce ne sont pas seulement les résultats qui le sauveront. Sage doit prouver qu'il est prêt à s'adapter, lui et son staff », prévient notre confrère anglais.

De son côté, Pierre Sage a montré quelques signes d'agacement, avouant être conscient que les résultats de Crystal Palace n'étaient pas à la hauteur des attentes. Et déjà des noms circulent pour éventuellement le remplacer, sur le banc des Eagles. Thomas Frank, Gareth Southgate et Domenico Tedesco sont notamment cités en Angleterre.