Manchester City : La date du verdict connue, ça va trembler

Manchester City : La date du verdict connue, ça va trembler

Premier League
parHadrien Rivayrand
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Manchester City retient son souffle, alors que le club anglais pourrait être lourdement sanctionné par les instances du football anglais. On en sait désormais davantage sur la date du verdict.
Manchester City fait parler de lui aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Les Skyblues ont notamment affronté le PSG cette semaine en Ligue des champions, avec une défaite à la clé. Sur le plan sportif, les supporters peuvent largement espérer voir leur équipe poursuivre son parcours européen et rester compétitive en Premier League. En revanche, ils ont de quoi s'inquiéter pour l'avenir du club sur le plan juridique. Manchester City est en effet visé par 115 accusations de violations présumées des règles financières de la Premier League. Le club a contesté ces accusations et la procédure suit son cours. Les Citizens risquent toutefois de lourdes sanctions si les faits qui leur sont reprochés sont confirmés.

Manchester City attend la sentence 

Les observateurs attendent donc avec impatience d'en savoir davantage sur le sort des Mancuniens. Pour l'heure, difficile de connaître précisément la teneur du verdict. Selon les informations du journaliste Pete O’Rourke, de Football Insider, le club devrait être informé des sanctions auxquelles il s'expose avant la fin de la saison.
« Il existe de nombreuses incertitudes quant au calendrier, et la situation est complexe. Mais la sanction, si l'appel échoue, sera décidée cette saison. C'est indispensable, faute de quoi la saison n'aurait, en réalité, plus aucun sens. (...) La difficulté pour Manchester City, c'est que la Commission a examiné de nombreux témoignages et documents, mais a néanmoins conclu à l'existence de montages fictifs et de financements du propriétaire dissimulés », rapporte notamment O’Rourke.

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Manchester City a donc de quoi s'inquiéter. En fonction de l'issue de la procédure, le club pourrait notamment écoper d'une lourde amende ou de sanctions sportives, parmi lesquelles un retrait de points, voire une rétrogradation. D'autres mesures pourraient également être envisagées, comme une restriction du recrutement. Les conséquences éventuelles sur ses titres passés ou sa participation aux compétitions européennes dépendront toutefois des décisions prises par les instances compétentes.
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