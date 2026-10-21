Man Utd : Bruno Fernandes déglingue Michael Carrick

Man Utd : Bruno Fernandes déglingue Michael Carrick

Premier League
parClaude Dautel
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Dans la foulée de la déroute de Manchester United à Côme (4-1), l'attaquant portugais des Red Devils s'en est pris directement à son entraîneur. Une déclaration qui arrive au moment où Michael Carrick est en danger.
Une semaine après Lisandro Martinez, qui avait allumé ses dirigeants en les accusant de manquer d'ambition, c'est Bruno Fernandes qui s'est cette fois attaqué à son entraîneur. Quelques minutes après la claque prise par Manchester United en Italie, l'attaquant portugais est monté au créneau pour contester les choix tactiques de Michael Carrick. Fernandes pense que ce dernier a eu tout faux et que les joueurs ne peuvent endosser sur leurs seules épaules ce résultat lamentable face à Côme. Alors, au micro de la chaîne anglaise TNT Sport, l'international portugais et capitaine des Red Devils s'est lâché.

Carrick se fait démolir par son capitaine

Pour Bruno Fernandes, Manchester United avait tout faux tactiquement face à la formation de Ces Fabregas. « C'est une décision du staff de ne pas presser individuellement et de parfois laisser un peu d'espace derrière, d'essayer de récupérer le ballon au premier moment, d'attendre, de leur donner le ballon. Mais parfois, quand on donne trop le ballon à ces équipes, elles prennent confiance, elles ont tellement de joueurs derrière le ballon que ça vous oblige à beaucoup courir, ça frustre les adversaires, et puis évidemment, quand vous récupérez le ballon, les jambes et le cerveau ont beaucoup plus de mal à le faire fonctionner. Si c’était une erreur ? C’est au manager et au staff de le constater, ce n'est pas à moi », a lancé l'attaquant de Manchester United.
Selon les médias anglais, les prochaines heures pourraient être chaudes, le départ de Michael Carrick étant de plus en plus envisagé par les dirigeants mancuniens. En mai dernier, et fort des bons résultats du club en Premier League, le contrat du technicien avait été prolongé jusqu'en 2028. A priori, Carrick ne tiendra pas jusque-là.
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Ouais enfin je préfère jouer sans openda et affronter cette effectif de paris sans marqui nuno Mendes Dembele et compagnie

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Tu parles du choix de mettre Thauvin sur le banc, moi je te parle du système qui peut pousser un club à faire ce choix. Quand ton équilibre financier dépend d’une nouvelle qualification européenne et que ton effectif ne permet pas de tout jouer, tu peux finir par privilégier le championnat au détriment de la coupe d’Europe pour laquelle tu t’es battu toute l’année. C’est ce paradoxe que je dénonce. Le PSG n’est pas responsable de chaque défaite de Lens, mais sa puissance financière et un modèle qui favorise les plus riches ont accentué le déséquilibre du championnat. Sortir les primes d’une victoire ne répond pas à cette question.

Lens se fait rouler dessus à Bruges

On parle de Bruges en face, on parle d un match de LDC qui peut rapporter 2M en cas de victoire, on parle de 15M en cas de qualif pour les barrages, si les Lens prefere privilégier le championnat en mettant Thauvin sur le banc, le Qatar n y est pour rien...

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Non, la faute du Qatar.

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