Antonio Conte à Man Utd, un communiqué met les choses au point

Contesté par son capitaine, Michael Carrick est en danger sur le banc de Manchester United. Au moment où Antonio Conte est annoncé comme le possible successeur du coach des Red Devils, ce dernier est sorti du silence.

Dans la foulée de la gifle prise par Manchester United à Côme en Ligue des champions, Bruno Fernandes n'a pas fait dans la langue de bois. L'attaquant et capitaine du club anglais a dit en direct à la télévision que Michael Carrick et son staff s'étaient totalement trompés sur le plan tactique. Des propos qui ont fait un bruit énorme en Angleterre, où l'international portugais a choqué énormément de monde. Le joueur a en effet tapé sur la tête de son entraîneur, dont certains annoncent depuis plusieurs jours qu'il va être viré. Pour le remplacer, le board de Manchester United penserait à Antonio Conte selon plusieurs tabloïds. Ayant entendu ces rumeurs, l'entraîneur italien de 57 ans, libre depuis son départ de Naples en fin de saison, est sorti rapidement du silence.

Antonio Conte réfute les rumeurs

Sur son compte Instagram, Antonio Conte a été très clair concernant une possible discussion en cours avec Manchester United. « À la suite de récents reportages en Italie et à l'étranger, je pense qu'il est approprié de clarifier les choses. Mon nom a été associé à de nombreux clubs, mais il n'y a actuellement aucune négociation à un stade avancé. J’ai pris connaissance de rapports faisant état de demandes financières et de demandes de contrôle total que j’aurais soi-disant déjà formulées auprès des clubs mentionnés, ainsi que de réserves quant à ce qui a été décrit comme ma forte personnalité (...) Si une opportunité concrète se présente, ce sera le moment d'entamer des discussions avec le club concerné et d'examiner conjointement les termes d'un éventuel accord, en tenant dûment compte des besoins des deux parties ainsi que des qualités et de l'approche qui définissent mon travail de manager. D’ici là, toute supposition concernant mes exigences et mon avenir professionnel restera de la spéculation et ne pourra être considérée comme un fait établi », a très clairement précisé Antonio Conte.

Au même moment, Fabian Hurzeler, l'entraîneur de Brighton, a lui aussi démenti avoir des contacts avec Manchester United. « Je suis vraiment concentré sur mon travail ici. Je n'ai pas le temps de penser à ces rumeurs car nous jouons tous les trois jours. Par ailleurs, j’ai beaucoup de respect pour Michael Carrick, pour ce qu’il a accompli avec Manchester United en fin de saison dernière. C’est quelqu’un de formidable, une personne exceptionnelle. À chaque fois que nous nous voyons, nous avons d’excellentes relations, c’est pourquoi je le respecte énormément et il n’y a rien d’autre à ajouter », a indiqué le technicien allemand, dont le nom circulait également du côté de Carrington.