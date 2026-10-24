Bayern : Sommeil, alimentation... Vive inquiétude autour de Vincent Kompany

Hospitalisé vendredi après un malaise lors de l’entraînement de la réserve du Bayern Munich, Vincent Kompany suscite une vive inquiétude au sein du club allemand.

Le Bayern Munich va devoir apprendre à vivre pendant au moins quelques semaines sans Vincent Kompany. L’ancien défenseur de Manchester City a été hospitalisé vendredi après un malaise lors de l’entraînement de la réserve du club bavarois. Le champion d’Allemagne en titre a été catégorique lors de ses différentes prises de parole ces dernières heures : hors de question de précipiter le retour de Vincent Kompany, lequel va bénéficier de plusieurs semaines de repos pour se rétablir pleinement.

Ce samedi, le journal allemand Bild nous en apprend davantage sur les raisons du malaise de l’ancien défenseur de la sélection belge. Nos confrères parlent d’un « rythme de vie qui préoccupait son entourage » : manque de sommeil, consommation excessive de café, alimentation irrégulière ou encore journées de travail interminables… Tant de signaux d’alerte qui ont mis les proches de Vincent Kompany et le club bavarois sur leurs gardes.

Vincent Kompany sera absent très longtemps

Le Belge de 40 ans a par ailleurs été touché par une infection virale au cours des derniers jours. Il se trouve heureusement dans un « état stable » selon le média allemand, mais il sera bel et bien éloigné des terrains pendant une longue période, nous apprennent nos confrères. Autant dire que Vincent Kompany va devoir se reposer et sans doute être plus raisonnable dans son rythme de vie dans les prochaines semaines s’il ne veut pas revivre ce genre d’épisode malheureux. Adjoint du Belge, Aaron Danks a été nommé à la tête de l’équipe par intérim en attendant que l’ancien défenseur central de Manchester City soit rétablis.