Bayern : Sommeil, alimentation... Vive inquiétude autour de Vincent Kompany

Le PSG veut... Endrick restera à Madrid. Mourinho veut le garder. Le PSG n'a aucune chance avec Endrick.
Je suis deja assez intelligent pour que tu viennes reprendre mes répliques comme un attardé 😉 Avec ton champ lexical de 3 mot et demi ca sent très fort le déficient mental
tu fais rien du tout toi l'abruti T'es un social warrior du net..un bouffon qui se donne de l'importance en se la jouant racaille violente ! Enfant de cas soc, j'aimerais bien voir la gueule du mec et de la meuf qui ont pondu une merde pareille :) Ca sent la consanguinité dans ta famille toi vu ton QI de mongolien
Le mec est un ancien international mdr Alors oui comparé à toi l'anonyme c'est carrément un expert lol A vous entendre meme des anciens internationaux n'auraient pas le droit de donner leur avis sur votre starlette
Les journaleux qui sont bien à l'abri et qui critiquent sans arrêt les joueurs parce qu'ils ont un coup de mou. Ridicule.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
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|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
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|10
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|9
|8
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|3
|3
|14
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|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨 𝗡𝗘𝗪: Bayern Munich players have been concerned about Vincent Kompany's health for several weeks... Several habits have raised concerns internally: 😴 Lack of sleep ☕ Excessive coffee consumption 🍽️ Irregular eating habits 🏃♂️ Very little physical exercise 💻 Excessive