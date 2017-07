OL : Chicharito à Lyon, c’est impossible annonce Pierre Ménès

Dans : OL, Mercato.

Les dirigeants lyonnais l’ont confié, le recrutement est quasiment terminé à Lyon. Seule possibilité, que les premiers matchs incitent à faire venir un attaquant supplémentaire pour permettre à Bruno Genesio d’avoir plus de choix à ce poste. Le mois d’août pourrait donc être plus agité que prévu. De quoi relancer la piste menant à Chicharito Hernandez, courtisé surtout en Amérique du Nord mais qui rêve de continuer sa carrière en Europe. Mais selon Pierre Ménès, Lyon ne sera pas dans le coup, même si le Mexicain venait à être toujours en quête d’un nouveau défi dans un mois. La raison est simple, si les gros salaires sont partis à Lyon (Valbuena, Lacazette, Tolisso), ce n’est pas pour tout mettre sur un buteur certes confirmé, mais qui n’est pas non plus dans le gratin mondial. Pour le consultant de Canal+, le salaire demandé par le joueur du Bayer Leverkusen est rédhibitoire.

« 700.000 euros par mois. Lyon ne peut pas filer 8,5 millions par an à un joueur », a prévenu Pierre Ménès, persuadé que Lyon ne cassera pas totalement sa tirelire pour recruter un avant-centre européen de premier choix. Cela pourrait tout de même dépendre grandement du début de saison de l’OL sur le plan offensif.