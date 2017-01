OL : Aulas accuse et déplore un complot anti-Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

Trois jours après la décision de la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant le match Metz-OL, aucun des deux clubs n'a fait appel, même si les présidents du FCM et de Lyon y réfléchissent. Evoquant ce choix de faire rejouer le match Metz-Lyon, Jean-Michel Aulas est clair, c'est pour lui le résultat de la campagne lancée par Vadim Vasilyev après la défaite de Monaco contre l'Olympique Lyonnais.

Pour le président de l'OL, les propos du dirigeant monégasque ont fini par peser sur tout ce qui concerne de près ou de loin Lyon. Et JMA n'en peut plus. « Je regrette l’approche qui est faite tant dans les médias que sur les réseaux sociaux qui consiste à croire que Lyon a trop de relations, trop d’influence. Ce n’est pas juste. On est actuellement sous un lobby, sur une pression médiatique qui fait que quand on peut pénaliser un peu plus l’OL que les autres, on le pénalise. La sanction normale aurait été qu’on gagne le match sur tapis vert. Si les propos de Vadim Vasilyev ont pesé ? Bien sûr que ça a joué », a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais, clairement agacé de cette situation initiée, selon lui, par le vice-président de Monaco.