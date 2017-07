Mercato : Nantes veut s'offrir une cible brésilienne de l'OM !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial, OM.

Le FC Nantes est passé à la vitesse supérieure ces derniers jours dans son mercato et à priori cela n'est pas fini. En effet, ce samedi, France-Football annonce que le dirigeants nantais ont proposé 3,5ME au mythique club brésilien du FC Santos pour obtenir le transfert de Lucas Verissimo.

Déjà cité dans plusieurs clubs européens, dont l'Olympique de Marseille qui l'a longtemps supervisé, le jeune défenseur de 22 ans a encore trois ans de contrat avec le FC Santos. Waldemar Kita attend désormais la réponse de son homologue brésilien, lequel semble pour l'instant peu décidé à vendre Lucas Verissimo. En effet, la formation sud-américaine a déjà cédé Thiago Maia au LOSC et selon France-Football, Santos pourrait également vendre Caju encore une fois à Lille. Autrement dit, céder Lucas Verissimo au FC Nantes pourrait être un risque sportif que Santos ne prendra pas. Du côté des Canaris, on va patienter un peu, mais pas non plus éternellement, malgré le très vif intérêt pour le défenseur.