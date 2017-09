FCGB : Arambarri a quitté Bordeaux et ne le regrette pas

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Après deux saisons très difficiles en Gironde, Mauro Arambarri (21 ans) a quitté Bordeaux cet été au mercato. Le milieu défensif de 21 ans, qui n’a joué que 9 matchs de Ligue 1 avec le club au scapulaire, est revenu sur son passage dans l’effectif de Jocelyn Gourvennec dans les colonnes d’El Confidencial. « À Bordeaux, j'étais toujours plus ou moins convoqué et remplaçant mais l'entraîneur ne me donnait que peu de temps de jeu, ce qui est pourtant la base pour un joueur » a-t-il confié avant d’expliquer qu’il devait absolument partir pour grappiller du temps de jeu.

« Dans ma tête, c'était clair, je voulais jouer. C'est ce que je voulais le plus. C'est pour cela que je suis venu ici, pour me confronter à d'autres défis. Les Girondins de Bordeaux ne sont pas parmi les cadors du championnat mais cela reste un club important. En Uruguay la vie est plus tranquille, un peu comme ici en Espagne. Je me sens donc plus proche de mon pays natal en étant ici. En France, tout était différent comme de dîner à 19 heures. Je me suis adapté mais l'essentiel était de jouer » a justifié celui qui évolue désormais à Getafe, et qui n’aura pas laissé une grande trace dans l’esprit des supporters des Girondins de Bordeaux.