SCB : Bastia devra changer de « tenue » pour se maintenir

Dans : Bastia, Ligue 1.

François Ciccolini, entraîneur de Bastia, après la défaite contre le MHSC (2-1) : « Nos deux buts sont facilement évitables, surtout le premier avec une erreur de marquage. C'est un petit peu la photographie des deux dernières semaines. On a reculé de vingt mètres en seconde période. Les distances ne sont plus les mêmes. L'envie de préserver le résultat et la peur de perdre nous ont fait reculer. Maintenant, tous les matchs à la maison seront décisifs. Mais il faudra une autre tenue pour gagner. On est en grande difficulté sur les coups de pied arrêtés. On a beaucoup changé de défenseurs, de joueurs en zone, ça nous a perturbés. Tout le monde sait qu'on est en difficulté, on n'a pas attendu d'être relégable ».