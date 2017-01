CAN 2017 : Courtisé par Rennes, Ndombe crève l’écran

Suivi par Rennes, qui a dépêché un dirigeant en Afrique pour essayer de conclure l’affaire, Firmin Ndombe effectue depuis le début de la compétition des performances qui vont faire grimper les enchères. Encore une fois face au Togo, le polyvalent et rapide attaquant a fait un malheur, avec notamment ce but d’un lob pas forcément le plus difficile à réaliser, mais tout en touché de balle.