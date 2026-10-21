TV : Hoffenheim - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OL se déplace à Hoffenheim ce jeudi à 21h00 pour la 3e journée de Ligue Europa, un match à suivre sur Canal+ et Canal+ Live 1.

Leader de Ligue 1 et auteur d’un parcours sans faute en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais arrive ce jeudi en Allemagne avec une très grosse confiance. Vainqueurs à Anderlecht puis de Crystal Palace au Groupama Stadium la semaine passée, les Gones comptent six points sur six avant de se déplacer ce jeudi à la SNP Arena pour défier Hoffenheim, avec l’ambition de signer un troisième succès de rang dans la compétition et de faire un pas de plus vers la suite de la C3, tout en faisant le plein de confiance avant d'affronter le PSG, dimanche ou lundi, au Parc des Princes

Sur le papier, l’opération est à la portée des hommes de Paulo Fonseca : quatorzième de Bundesliga, le TSG reste sur deux revers inauguraux en Ligue Europa, et a déjà encaissé cinq buts dans cette compétition. Seul problème pour l' OL , l’histoire récente invite à la prudence. Depuis 2018, Lyon a mené lors de ses trois confrontations face à Hoffenheim avant de se faire rejoindre à chaque fois (3-3 et 2-2 en Ligue des champions, 2-2 en Ligue Europa).

À quelle heure suivre Hoffenheim - OL ?

Le coup d’envoi de cette rencontre de la 3ᵉ journée de la phase de ligue de la Ligue Europa est programmé à 21 h 00 à la Rhein-Neckar-Arena.

Sur quelle chaîne TV suivre Hoffenheim - OL ?

La rencontre sera à suivre sur Canal+, ainsi que Canal+ Live 1, le groupe Canal+ détenant l’exclusivité des droits de la Ligue Europa en France.