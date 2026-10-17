En pleine manif à Paris, Omar Da Fonseca fait une apparition surprise

Alors que les manifestations ont dégénéré ce samedi en France, Omar Da Fonseca a fait une apparition surprise à Paris, le spécialiste de la Liga recevant un accueil triomphal.

Alors que l'ambiance est de plus en plus tendue dans les rues de la capitale ce samedi 17 octobre, il y a tout de même quelques petites scènes moins désolantes que d'autres. Circulant dans les rues de Paris, Omar Da Fonseca a été reconnu par des manifestants, et ces derniers n'ont pas masqué leur bonheur de voir de si près l'ancien joueur et désormais consultant de Disney+, qui a racheté les droits de la Liga. Tout sourire, Omar Da Fonseca a fait des selfies à gogo avant de continuer sa route sous les clameurs des jeunes qui l'avaient identifié.