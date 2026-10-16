Blanchard

Officiel : Troyes vire son directeur sportif

ESTAC
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
A la veille de la réception du RC Lens, Troyes a annoncé le départ de son directeur sportif Jocelyn Blanchard. Le communiqué de l’ESTAC ne précise pas la raison de leur séparation. Mais ce vendredi, l’Est Eclair affirme que le dirigeant fait l’objet d’une enquête ouverte par le parquet de Troyes. Des salariés du club ont dénoncé Jocelyn Blanchard pour des gestes déplacés et des remarques sexistes. Propriétaire du promu, le City Football Group mène aussi une enquête interne qui a apparemment abouti à l’éviction du DS.
Articles Recommandés
Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée

ICONSPORT_372821_0650 Williams
PSG

PSG : Nico Williams à Paris, son agent confirme

ICONSPORT_376589_0079
Rennes

Rennes refuse 5 ME, c'est le coup de génie

ICONSPORT_376560_0089
OL

OL : Pierre Sage applaudit Paulo Fonseca pour ce choix contesté

Fil Info

L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
PSG : Nico Williams à Paris, son agent confirme
Rennes refuse 5 ME, c'est le coup de génie
OL : Pierre Sage applaudit Paulo Fonseca pour ce choix contesté
Les six pépites de Ligue 1 qui font saliver le PSG
Le Mans - Toulouse : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Cathro l’annonce, l’ASSE deviendra injouable
OM : L’action de Gouiri qui a terminé les Marseillais
Un stade de 150.000 places, le rêve XXL du PSG

Derniers commentaires

OM : L’action de Gouiri qui a terminé les Marseillais

L'éternel espoir... 26 ans et toujours à l'OM , certains lui prévoyaient les plus grands clubs d'Europe et ben il va encore falloir patienter, le temps qu'il se trouve un pied gauche par exemple ?

Nice demande à Letexier de ne pas avantager l'OL

Toujours aussi stupide à ce que je vois.

Nice demande à Letexier de ne pas avantager l'OL

Une façon bien particulière et déguisée de la part des Niçois de demander à François Letexier de favoriser leur équipe. Eh bien... les mecs sont gonflés !!!! J'espère que le match de dimanche soir sera bien scruté par le corps arbitral.

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Il est vexé le petit ! Mdr

Un stade de 150.000 places, le rêve XXL du PSG

J'ai tout de même l'impression que 70K, c'est le minimum pour entrer de manière permanente dans le cercle des grands d'Europe. Par "permanent", j'entends même quand le Qatar voudra arrêter d'investir

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading