L'ASSE est un monstre, le Red Star annonce la couleur
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L'ASSE est un monstre, le Red Star annonce la couleur

ASSE
parClaude Dautel
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La Ligue 2 s'offre un sommet ce samedi, puisque le Red Star accueille l'AS Saint-Étienne avec la possibilité pour le club francilien de passer devant les Verts en cas de victoire. Mais Damien Perrinelle, l'entraîneur du Red Star, reste très prudent car il connaît la force de l'effectif stéphanois.
L'ambiance sera chaude ce samedi à partir de 20 heures au stade Bauer au moment du coup d'envoi de la rencontre qui opposera le deuxième de Ligue 2, à savoir le Red Star, au leader, l'AS Saint-Étienne. Avec un effectif taillé pour remonter directement en Ligue 1, Ian Cathro sait que les supporters stéphanois n'envisagent pas autre chose qu'une victoire contre un club qui postule à une place en Ligue 1, mais n'a pas un budget aussi illimité que l'ASSE. Alors, au moment où sa formation peut prendre les commandes du championnat de Ligue 2, Damien Perrinelle ne veut pas rouler des mécaniques. Conscient des forces de ses joueurs, l'entraîneur du Red Star a vanté également les mérites de l'ASSE en espérant tout de même les faire tomber.

Le Red Star connaît la force des Verts

A quelques heures du choc, Damien Perrinelle estime que l'AS Saint-Étienne a tout ce qu'il faut pour planer sur la Ligue 2. « Saint-Étienne, c'est le favori de la Ligue 2. Ils assument complètement ce statut à travers leurs performances, à travers leurs résultats. Lorsqu'ils jouent à Geoffroy-Guichard, ils ont cette ferveur populaire. À l'extérieur, ils ont également beaucoup de monde qui les supporte. En plus de cela, il y a un coach qui a réussi à mettre sa patte sur cet effectif. Ça se ressent, ça se voit. Bien sûr, ils font figure de favoris et ils assument », confie l'entraîneur du Red Star. Cependant, le club audonien n'arrivera pas battu d'avance ce samedi soir.
« J’attends tout simplement de mes joueurs qu’ils jouent notre jeu. Comme on l'a fait dès le premier match à Nantes (...) Ce que je vais vouloir, c'est que l'on soit capables de challenger cette équipe à notre manière », prévient Damien Perrinelle, conscient que son équipe peut faire mal aux Verts au moins sur un match.
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Derniers commentaires

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Chacun va un peu ou il veut quest ce que cela peut te foutre ?? Tu t'ennuies dans ta pauvre vie pour en etre a regarder ca ?? Je sais pas mafoi chacun mène un peu sa vie comme il l'entend

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Cest juste que jai autre chose a foutre de ma vie que de savoir la religion de untel ou untel de savoir comment il s'habille ce quil mange etc etc il y a d'autre soucis plus grave comme le manque de toubib et d'enseignant, sérieux toi ton soucis cest detre raciste avec tout les manques de moyen ailleurs ?? On sent que tu t'éclates dans la vie pauvre type ta rien d'autre a foutre que ca ?? Tes vraiment un pauvre malheureux

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Marseille paris Metz, le reste cest a droite ou " apolitique " sainte cest 50 50 le reste a droite , oui meme Rennes et jeunesse roahzon

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Des radicaux il y en a dans toute les religions meme chez les chrétiens, va faire un tour en europe de l'est voir un peu , pareil chez les juif netenyaoud cest quoi ?? A lui seul il a exterminé une population entière moralite ?? Les croates qui ont massacré des villages entier serbes ?? Des serbes qui ont massacré des villages entiers bosniaques ou kosovar ?? Des kosovar qui ont aussi détruit des villages serbes et ont fait des trafics d'organe ??? Tout cela au nom de la religion et de l'intolérance des fanatique raciste comme toi la Yougoslavie est l'exemple parfait de l'intolérance de toutes les religions, personne ne veut vivre avec personne !!! Voila le problème !! L'intolérance et le fachisme Croate chrétiens qui n'aime pas les serbes orthodoxe l'inverse est réciproque..

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Alors la chapeau bas!! Hormis L'OM metz PSG et sainté avec les greens angels ont des ultras ou cest idéologie de gauche... le trois quart du mouvement ultras français et mondial même est a droite !!

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