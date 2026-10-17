L'ASSE est un monstre, le Red Star annonce la couleur

La Ligue 2 s'offre un sommet ce samedi, puisque le Red Star accueille l'AS Saint-Étienne avec la possibilité pour le club francilien de passer devant les Verts en cas de victoire. Mais Damien Perrinelle, l'entraîneur du Red Star, reste très prudent car il connaît la force de l'effectif stéphanois.

L'ambiance sera chaude ce samedi à partir de 20 heures au stade Bauer au moment du coup d'envoi de la rencontre qui opposera le deuxième de Ligue 2, à savoir le Red Star, au leader, l'AS Saint-Étienne. Avec un effectif taillé pour remonter directement en Ligue 1, Ian Cathro sait que les supporters stéphanois n'envisagent pas autre chose qu'une victoire contre un club qui postule à une place en Ligue 1, mais n'a pas un budget aussi illimité que l'ASSE. Alors, au moment où sa formation peut prendre les commandes du championnat de Ligue 2, Damien Perrinelle ne veut pas rouler des mécaniques. Conscient des forces de ses joueurs, l'entraîneur du Red Star a vanté également les mérites de l'ASSE en espérant tout de même les faire tomber.

Le Red Star connaît la force des Verts

A quelques heures du choc, Damien Perrinelle estime que l'AS Saint-Étienne a tout ce qu'il faut pour planer sur la Ligue 2. « Saint-Étienne, c'est le favori de la Ligue 2. Ils assument complètement ce statut à travers leurs performances, à travers leurs résultats. Lorsqu'ils jouent à Geoffroy-Guichard, ils ont cette ferveur populaire. À l'extérieur, ils ont également beaucoup de monde qui les supporte. En plus de cela, il y a un coach qui a réussi à mettre sa patte sur cet effectif. Ça se ressent, ça se voit. Bien sûr, ils font figure de favoris et ils assument », confie l'entraîneur du Red Star. Cependant, le club audonien n'arrivera pas battu d'avance ce samedi soir.

« J’attends tout simplement de mes joueurs qu’ils jouent notre jeu. Comme on l'a fait dès le premier match à Nantes (...) Ce que je vais vouloir, c'est que l'on soit capables de challenger cette équipe à notre manière », prévient Damien Perrinelle, conscient que son équipe peut faire mal aux Verts au moins sur un match.