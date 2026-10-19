Traitement de faveur au PSG, Luis Enrique crispe le vestiaire

Traitement de faveur au PSG, Luis Enrique crispe le vestiaire

PSG
parCorentin Facy
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Titulaire contre Strasbourg samedi après-midi lors de la 7e journée de Ligue 1, Dro Fernandez enchaîne les titularisations en championnat… ce qui provoque certaines frustrations dans le vestiaire.
Après un début de saison poussif en championnat, le Paris Saint-Germain est de retour aux affaires. Vainqueur de Strasbourg samedi après-midi, l’équipe de Luis Enrique a enchaîné une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. L’entraîneur espagnol avait pourtant opéré à un large turn-over avant la réception de Barcelone en Ligue des Champions. Au milieu de terrain, Dro Fernandez était de nouveau titulaire, comme face au Mans une semaine plus tôt au Parc des Princes.

Dro Fernandez faire des jaloux au PSG

L’ancien joueur du FC Barcelone a globalement réalisé un bon match en Alsace, mais la gestion de son cas par Luis Enrique provoque quelques frustrations dans le vestiaire parisien selon L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national révèle qu’au sein du groupe professionnel, certains joueurs estiment que Dro bénéficie d’un « petit traitement de faveur » au contraire d’éléments issus de la formation parisienne, à l’instar par exemple de Senny Mayulu et de Quentin Ndjantou.
Des soupçons qui persistent en raison de l’agent de Dro Fernandez, Ivan de la Pena, qui n’est autre que l’agent… de Luis Enrique. « La gestion du joueur de 18 ans interpelle donc certains membres du groupe parisien » écrit le quotidien national à moins de 48 heures du match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone lors de la 3e journée de Ligue des Champions au Parc des Princes. Une polémique naissante dont le PSG se serait bien passé même si Luis Enrique saura certainement gérer tout cela en interne, lui dont les choix sont de moins en moins remis en cause au fil des années, après avoir remporté deux fois la Ligue des Champions.
La frustration de certains éléments en manque de temps de jeu sera tout de même à suivre de près dans la capitale lors des prochaines semaines. Surtout si à contrario, le temps de jeu de Dro Fernandez continue de grimper en flèche.
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je suis contre le racisme et contre LFI contre le RN et contre les cons!! bcp de gens son au RN et ne sont pas raciste la preuves bcp de noire ou arabe votent pour eux!! et oublions pas LFI qui ne fait que du clientelisme en se servant des musulmans (en les prenant pour des teubés) les immigrés du maghreb oublie que ds leur pays ils sont contre l'immigration et son tous des pays de droite et ici ils sont de gauche pour une grosse majorité

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