PSG : Le groupe pour Strasbourg, Marquinhos absent
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PSG : Le groupe pour Strasbourg, Marquinhos absent

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parHadrien Rivayrand
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Luis Enrique a fait des choix forts pour le déplacement à Strasbourg, ce samedi, en Ligue 1. Marquinhos et Senny Mayulu ne seront pas de la partie. À noter également la présence du jeune gardien de but Adam Mouak dans le groupe.
Le groupe du PSG pour le déplacement à Strasbourg :
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Derniers commentaires

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Marseille paris Metz, le reste cest a droite ou " apolitique " sainte cest 50 50 le reste a droite , oui meme Rennes et jeunesse roahzon

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Des radicaux il y en a dans toute les religions meme chez les chrétiens, va faire un tour en europe de l'est voir un peu , pareil chez les juif netenyaoud cest quoi ?? A lui seul il a exterminé une population entière moralite ?? Les croates qui ont massacré des villages entier serbes ?? Des serbes qui ont massacré des villages entiers bosniaques ou kosovar ?? Des kosovar qui ont aussi détruit des villages serbes et ont fait des trafics d'organe ??? Tout cela au nom de la religion et de l'intolérance des fanatique raciste comme toi la Yougoslavie est l'exemple parfait de l'intolérance de toutes les religions, personne ne veut vivre avec personne !!! Voila le problème !! L'intolérance et le fachisme Croate chrétiens qui n'aime pas les serbes orthodoxe l'inverse est réciproque..

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Alors la chapeau bas!! Hormis L'OM metz PSG et sainté avec les greens angels ont des ultras ou cest idéologie de gauche... le trois quart du mouvement ultras français et mondial même est a droite !!

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Pourquoi ils ne vont pas en arabie saoudite au qatar ou au emirat .. Pays riche culture identique langue identique religion identique .. Difference majeur? aides sociales

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

La gangrène cest le racisme le fachisme et l'intolérance, puis l'argent aussi... enleve ca il ny a plus de guerre dans ce monde ... t'as pas répondu a ma question que foutait le quentin capuché dans une bagarre ??

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