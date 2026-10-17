Le PSG ne triche pas, le Qatar a juste investi 1,3 milliard d'euros

Tandis que Manchester City attend toujours de savoir quel sera le verdict de la Premier League, le PSG est pointé du doigt en étant accusé d'avoir plus ou moins fait la même chose que les Cityzens. Une version démentie, même si le Qatar a largement contribué à faire du Paris Saint-Germain ce qu'il est devenu.

Cette semaine, les champions d'Europe ont mis une claque à Manchester City en Ligue des champions , un résultat qui a fait le bonheur de très nombreux supporters anglais. En Premier League, l'équipe entraînée par Enzo Maresca est en sursis puisque l'on devrait connaître dans les prochaines semaines la sanction qui sera infligée aux Skyblues suite à 114 infractions financières aux règles de régulation de la Premier League. Mais si la défaite face au PSG a suscité du bohneur, des voix s'élèvent pour faire remarquer que de son côté, le Paris Saint-Germain échappe à un tel jugement alors que le Qatar a flirté avec les règles lors du rachat du club de la capitale. Abdellah Boulma, journaliste indépendant qui connaît bien le PSG, estime cependant que Paris est dans les clous depuis pas mal de temps, contrairement à Manchester City.

Pour lui, comparer la situation du Paris Saint-Germain à celle de Manchester City n'a pas lieu d'être. « Je vois ici et là des comparaisons entre le PSG et Manchester City. Sans oublier les controverses financières du passé, il faut aussi souligner le travail réalisé par le club parisien pour diversifier ses sources de revenus. Le PSG compte aujourd’hui 44 sponsors, dont 5 qataris, qui pèsent environ 21 % de ses revenus commerciaux (hors billetterie, droits TV, compétition). Le PSG a été sanctionné pour ses manquements. On fait quoi maintenant ? On lui interdit de voir son travail reconnu, tout en faisant comme si d’autres clubs n’avaient jamais cherché à contourner les règles, encore aujourd’hui. QSI a injecté environ 1,5 milliard de dollars en 15 ans au PSG. En Angleterre, 94 % des clubs des 5 premières divisions sont déficitaires et bcp dépendent de l’argent de leurs propriétaires…. », fait remarquer Abdellah Boulma.

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar en 2011, l'UEFA a, en 2022, condamné Paris à une amende de 10 millions d'euros fermes et 55 millions d'euros avec sursis pour dépassement des règles du déficit. Mais le PSG avait rectifié le tir et quelques mois plus tard, la menace d'une sanction de 55ME avait été levée suite aux efforts fait par le club de la capitale.