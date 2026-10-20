LdC : Paul Tchoukriel prévient, il va mettre le feu pendant PSG-Barça

LdC : Paul Tchoukriel prévient, il va mettre le feu pendant PSG-Barça

PSG
parGael Anger
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Canal+ s'attend à une nouvelle audience de gala pour le match entre le PSG et le FC Barcelone. Son commentateur vedette annonce un très grand soir.
Canal+ a abandonné la Ligue 1 pour la Ligue des Champions, et la chaine cryptée se félicite de ce choix tous les jours. Encore plus ce mardi avec l’affiche probablement la plus attractive de ce début de saison entre le PSG et le FC Barcelone. Deux machines à gagner qui envoient du jeu, et promettent un gros spectacle au Parc des Princes. De quoi enflammer le public, mais aussi les téléspectateurs.

Le PSG c'est les émotions pour Paul Tchoukriel

Commentateur de la rencontre, Paul Tchoukriel a toujours ses détracteurs, notamment ceux qui l’accusent de s’enflammer un peu trop sur le PSG. Pas de quoi déranger celui qui ne manque aucun match du club de la capitale depuis quatre ans pour Canal+, et qui assume totalement ses commentaires enflammés. « Les gens qui nous suivent attendent qu’on éditorialise le commentaire par rapport au prisme du club français. Forcément, on peut se laisser un petit peu emporter et être heureux quand le club français s’impose. Quand le match est bon et qu’à la fin, c’est l’équipe française, en l’occurrence le PSG, qui gagne, ça décuple les émotions », assure celui qui a commenté les sacres parisiens à Budapest et à Munich ces deux dernières années.
Et impossible de parler de lassitude pour Paul Tchoukriel, toujours émerveillé par la formation parisienne à chaque match européen. « C’est assez facile de garder l’enthousiasme parce que chaque année depuis deux ans, on imagine que ça ne va pas être possible et finalement, ça l’est. L’année dernière, on s’est dit : Ils ne vont quand même pas nous refaire le coup. Et c’est exactement ce qui s’est passé. Et là, leur début de saison était poussif mais ils ont peut-être réussi la meilleure première mi-temps depuis que Luis Enrique est là, à Manchester City », a expliqué le commentateur dans les colonnes du Parisien.
Et nul doute que le choc entre le PSG et le Barça n’échappera pas à la règle ce mardi soir. « Entre la meilleure équipe du début de saison, le Barça, et le PSG qui a de nouveau fait naître les promesses d’un triplé, c’est le match que tout le monde attend. En plus, il y a mille histoires dans la grande histoire. Luis Enrique contre le Barça, Dembélé contre Yamal, la lutte pour le Ballon d’or, la revanche de la revanche et de la re-revanche », en salive d’avance un Paul Tchoukriel qui est un titulaire à part entière dans l’équipe de Canal+ pour les Coupes d’Europe.

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20 octobre 2026 à 21:00
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Je vous propose à tous d’arrêter de cliquer sur ces copié collé d’articles concernant les arbitres

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Non mais la friteuse comment tu peux écrire de telles conneries, réécrire l’histoire à l’envers,. Un vrai révisionniste et complotiste. Débattre avec toi n’a aucun interet. Je te laisse à tés obcessions morbides .

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Ok donc allons du côté obscur et votons pour un parti raciste qui fait l'apologie du nazisme et des bals SS en Autriche un parti où le chef a ete condamné pour détournement de fond ...ca ira mieux cest sur, regarde l'Italie qui est en a feu et a sang autant que nous meme pire qui est pourtant géré par lextreme droite depuis un bon moment ... les vieux de 80 ans travaille encore comme caissier etc etc sans migration le pays coule , leve toi le matin et va devant les brico dépôt et plate-forme du bâtiment pour voir si les migrant sont pas prêt a etre exploité pour 50 euro la journée par des ordures opportuniste des mecs qui ont traversé le desert et la méditerranée pour un monde meilleur prêt a se faire exploiter toi tu retiens que les quelques mauvais et veut balayer le reste dun revers de main en allant vers le FN alors que beaucoup ne demande qu'à travailler et vivre comment on peut etre une pourriture pareille

Il flambe avec l’OL, ça rage à Marseille

Il a surtout vite compris que si il voulait évoluer dans un bonne environnement c’était pas à l’OM mais bien à l’OL ! Si ont regarde les statistiques très peux de joueurs passés par l’OM ont été dans des clubs de très haut niveaux ! C’est factuel

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