LdC : Paul Tchoukriel prévient, il va mettre le feu pendant PSG-Barça

Canal+ s'attend à une nouvelle audience de gala pour le match entre le PSG et le FC Barcelone. Son commentateur vedette annonce un très grand soir.

Canal+ a abandonné la Ligue 1 pour la Ligue des Champions , et la chaine cryptée se félicite de ce choix tous les jours. Encore plus ce mardi avec l’affiche probablement la plus attractive de ce début de saison entre le PSG et le FC Barcelone. Deux machines à gagner qui envoient du jeu, et promettent un gros spectacle au Parc des Princes. De quoi enflammer le public, mais aussi les téléspectateurs.

Le PSG c'est les émotions pour Paul Tchoukriel

Commentateur de la rencontre, Paul Tchoukriel a toujours ses détracteurs, notamment ceux qui l’accusent de s’enflammer un peu trop sur le PSG. Pas de quoi déranger celui qui ne manque aucun match du club de la capitale depuis quatre ans pour Canal+, et qui assume totalement ses commentaires enflammés. « Les gens qui nous suivent attendent qu’on éditorialise le commentaire par rapport au prisme du club français. Forcément, on peut se laisser un petit peu emporter et être heureux quand le club français s’impose. Quand le match est bon et qu’à la fin, c’est l’équipe française, en l’occurrence le PSG, qui gagne, ça décuple les émotions », assure celui qui a commenté les sacres parisiens à Budapest et à Munich ces deux dernières années.

C’est assez facile de garder l’enthousiasme parce que chaque année depuis deux ans, on imagine que ça ne va pas être possible et finalement, ça l’est. L’année dernière, on s’est dit : Ils ne vont quand même pas nous refaire le coup. Et c’est exactement ce qui s’est passé. Et là, leur début de saison était poussif mais ils ont peut-être réussi la meilleure première mi-temps depuis que Luis Enrique est là, à Manchester City », a expliqué le commentateur dans les colonnes du Et impossible de parler de lassitude pour Paul Tchoukriel, toujours émerveillé par la formation parisienne à chaque match européen. «», a expliqué le commentateur dans les colonnes du Parisien

Et nul doute que le choc entre le PSG et le Barça n’échappera pas à la règle ce mardi soir. « Entre la meilleure équipe du début de saison, le Barça, et le PSG qui a de nouveau fait naître les promesses d’un triplé, c’est le match que tout le monde attend. En plus, il y a mille histoires dans la grande histoire. Luis Enrique contre le Barça, Dembélé contre Yamal, la lutte pour le Ballon d’or, la revanche de la revanche et de la re-revanche », en salive d’avance un Paul Tchoukriel qui est un titulaire à part entière dans l’équipe de Canal+ pour les Coupes d’Europe.