Sécurité renforcée pour un OL-OM sous tension

A l’occasion de la 6e journée de Première Ligue, OL Lyonnes recevra l’Olympique de Marseille ce samedi soir au Groupama Stadium. Etant donné le contexte en France, la rencontre se jouera avec une sécurité renforcée pour assurer la sécurité des spectateurs.

Comme la Ligue 1, la Première Ligue a aussi droit à son Olympico. Le choc entre l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais et celle de l’Olympique de Marseille se jouera ce samedi soir au Groupama Stadium. A priori, on ne retrouvera pas la même électricité sur le terrain que chez les hommes. Les deux formations ne jouent pas vraiment dans la même catégorie puisque les joueuses d’OL Lyonnes continuent de dominer leur championnat.

OL Lyonnes rassure les fans

Avec cinq victoires en autant de journées, le tout en inscrivant 31 buts contre seulement 3 encaissés, les Lyonnaises réalisent un parcours sans faute et comptent bien reléguer les Marseillaises à 9 points au classement. La rencontre va pourtant bénéficier d’un dispositif spécial au niveau de la sécurité. Sur son site officiel, OL Lyonnes a tenu à rassurer les supporters qui viendront soutenir leur équipe au stade. « L’ensemble des mesures nécessaires est déployé pour garantir l’accueil du public dans les meilleures conditions », a promis le club rhodanien en référence au contexte actuel en France, où de nombreuses manifestations ont lieu ce samedi, avec un risque de possibles incidents.

Les dirigeants lyonnais ont donc fait le nécessaire pour garantir la sécurité des spectateurs qui pourront également profiter d’aménagements particuliers en ce qui concerne les transports. Leurs déplacements seront facilités à l’aller comme au retour. Ainsi, OL Lyonnes espère attirer un maximum de fans, tous bienvenus à partir de 18h30, heure à laquelle débuteront les animations alors que le coup d’envoi n’est prévu qu’à 21h. Pour le moment, 5 000 personnes sont attendues au Groupama Stadium pour ce choc des Olympiques.