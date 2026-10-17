OL : Paulo Fonseca dévoile un groupe sans surprise contre Nice

OL : Paulo Fonseca dévoile un groupe sans surprise contre Nice

OL
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Pour la réception de l'OGC Nice, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a retenu un groupe où il n'y a aucune surprise compte tenu des forces en présence du côté de l'OL.
Articles Recommandés
Lol Remet Manchester City A Sa Place
OL

L’OL remet Manchester City à sa place

Le Barca Detruit Le Betis Sur La Route De Paris
Liga

Le Barça détruit le Betis sur la route de Paris

Om Pour Genesio Les Minots Nont Pas Le Niveau
OM

OM : Pour Genesio, les minots n’ont pas le niveau

Le Psg Furieux Apres Lattentat Sur Akliouche
PSG

Le PSG furieux après l'attentat sur Akliouche

Fil Info

L’OL remet Manchester City à sa place
Le Barça détruit le Betis sur la route de Paris
OM : Pour Genesio, les minots n’ont pas le niveau
Le PSG furieux après l'attentat sur Akliouche
Descamps remplace Greif, l'OL a tranché
Le PSG change d'équipe et renverse Strasbourg
Le PSG rate encore un penalty, cette fois c'est Dembélé
En pleine manif à Paris, Omar Da Fonseca fait une apparition surprise
Après Barcola, Liverpool veut un autre produit de l’OL

Derniers commentaires

Descamps remplace Greif, l'OL a tranché

Il n'a pas de grief contre Descamps...

Le PSG ne triche pas, le Qatar a juste investi 1,3 milliard d'euros

Cela fait des années que tu es à l'ouest ! ^^

Manchester City : La date du verdict connue, ça va trembler

Mais en France le seul club relégué pour corruption et magouille c est .....marseille .

PSG : Le groupe pour Strasbourg, Marquinhos absent

Il recupere

Le PSG ne triche pas, le Qatar a juste investi 1,3 milliard d'euros

Mais ferme ta gueule le givre ça fait des annees que le fonds du Qatar n'a pas mis un euro

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2Monaco logo
Monaco
1464201055
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
6Paris logo
Paris
116321844
7Toulouse logo
Toulouse
9723212111
8Brest logo
Brest
862221293
9Lorient logo
Lorient
86222660
10Nice logo
Nice
8622257-2
11Lens logo
Lens
7621311101
12Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
13Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
14Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading