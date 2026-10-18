Elye Wahi veut rester la bête noire de l'OL

Nice a bien du mal contre Lyon, surtout au Groupama Stadium, mais le club azuréen pourra compter sur un Elye Wahi qui adore marquer contre l'OL. Actuellement dans une passe plus décisive, l'attaquant international ivoirien espère relancer sa saison ce dimanche soir au Groupama Stadium.

L'OGC Nice reste sur trois défaites de rang lors de ses matchs à Nice, mais ce dimanche l'équipe d'Olivier Pantaloni tentera de mettre un terme à cette série. Avant le match, l'entraîneur du Gym a mis un petit coup de pression sur les arbitres, mais si l'on se contente du terrain, c'est surtout avec un grand Elye Wahi que le club azuréen pourra s'en sortir au Groupama Stadium.

L'attaquant vedette de Nice n'a marqué qu'un but depuis le début de saison, c'était contre Le Mans, et du côté du Gym on espère que l'air lyonnais va inciter Elye Wahi à donner le meilleur de lui-même. Car l'attaquant de 23 ans a souvent été inspiré contre l'Olympique Lyonnais, personne n'ayant oublié son quadruplé lors d'un fabuleux match gagné 5-4 par l'OL contre Montpellier en mai 2023, Lacazette ayant lui aussi marqué quatre buts ce soir-là.

Nice mise sur Wahi pour rejoindre l'OL

Depuis le début de sa carrière, Elye Wahi a déjà marqué 8 buts en Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais (7 avec Montpellier et 1 avec Lens) et compte deux victoires lorsqu'il a marqué. L'OGC Nice espère donc que l'international ivoirien va faire grossir cette statistique, surtout si cela permet de repartir avec un ou des points de l'Allianz Riviera. Et du côté de Nice-Matin, on espère que Wahi va permettre à son club de rejoindre l'OL au classement, ce qui sera le cas si Nice gagne à Lyon.

« La dynamique entraînante ramène l’OL, orphelin de sa pointe Openda pour son 3e match en 9 jours, a portée de points sachant que Wahi, lui, adore marquer contre Lyon (8 buts). C’est une belle revanche à prendre pour un buteur en panne de confiance et l’occasion pour l’OGC Nice, pire équipe de L1 à l’extérieur depuis 2025 (12 points pris, comme Auxerre), de s’affirmer au stade des belles promesses », rappelle le quotidien azuréen.