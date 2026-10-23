Nantes : Kita a deux offres de rachat, le prix s'écroule

Nantes : Kita a deux offres de rachat, le prix s'écroule

FC Nantes
parClaude Dautel
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Le propriétaire du FC Nantes a annoncé jeudi qu'il stoppait les négociations avec Phenix Capital concernant la vente du club. Mais, Waldemar Kita souhaite toujours céder son club.
Nantes a vécu un double rebondissement dans le feuilleton de la vente des Canaris. En effet, en l'espace de quelques heures, c'est d'abord Waldemar Kita qui a annoncé qu'il mettait un terme aux discussions avec Paulo Tavares, le représentant des investisseurs. Puis, c'est l'entourage de ce dernier qui a indiqué que malgré l'intervention du propriétaire du FC Nantes, Phenix Capital travaillait toujours pour aboutir à un accord. Cependant, tout cela ressemble à un dernier coup d'éclat, car plus personne du côté du club ne croit à un retournement de veste de Waldemar Kita. Cela n'empêche pas ce dernier de toujours être à l'écoute du marché et ce vendredi Ouest-France rappelle que depuis cet été le propriétaire du FC Nantes a deux autres offres de rachat sur son bureau. Mais à un prix nettement moins sexy.

Nantes c'est 100ME ou 20ME ?

Car là où Phenix Capital était prêt à dépenser plus de 100 millions d'euros, l'une des deux offres ne serait que de....20 millions d'euros. Une énorme différence qui va évidemment refroidir Waldemar Kita, lequel a cependant compris que les 100 millions d'euros promis par Paulo Tavares et ses investisseurs ressemblent à une chimère. Mais, le quotidien régional le confirme : « L’homme d’affaires franco-polonais chercherait d’ores et déjà à retomber sur ses pattes. »
Reste qu'au milieu de tout cela, Grégory Poirier doit gérer une équipe qui ne sait pas trop à quelle sauce elle va être mangée dans les prochaines semaines. Et si le FC Nantes est toujours dans les profondeurs du classement de Ligue 2, on peut légitimement penser que les joueurs ne sont pas insensibles à ce qu'il se passe au sommet du club. Au moment où Nantes s'apprête à défier l'AS Saint-Etienne dans l'enfer de Geoffroy-Guichard, cette situation va forcément peser dans les esprits.
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En premiers serie ????? T'es un bon toi

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faudra faire pareil quand un club allemand viendra jouer en France

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il t'as rien demander sergio et tu l'as ramenes dc te plaint pas que les autres fassent pareil surtout que ta reponse est hors sujet tu la ramenes juste pour la ramener

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