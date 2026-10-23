Nantes : Kita a deux offres de rachat, le prix s'écroule

Le propriétaire du FC Nantes a annoncé jeudi qu'il stoppait les négociations avec Phenix Capital concernant la vente du club. Mais, Waldemar Kita souhaite toujours céder son club.

Nantes a vécu un double rebondissement dans le feuilleton de la vente des Canaris. En effet, en l'espace de quelques heures, c'est d'abord Waldemar Kita qui a annoncé qu'il mettait un terme aux discussions avec Paulo Tavares, le représentant des investisseurs. Puis, c'est l'entourage de ce dernier qui a indiqué que malgré l'intervention du propriétaire du FC Nantes, Phenix Capital travaillait toujours pour aboutir à un accord. Cependant, tout cela ressemble à un dernier coup d'éclat, car plus personne du côté du club ne croit à un retournement de veste de Waldemar Kita. Cela n'empêche pas ce dernier de toujours être à l'écoute du marché et ce vendredi Ouest-France rappelle que depuis cet été le propriétaire du FC Nantes a deux autres offres de rachat sur son bureau. Mais à un prix nettement moins sexy.

Nantes c'est 100ME ou 20ME ?

Car là où Phenix Capital était prêt à dépenser plus de 100 millions d'euros, l'une des deux offres ne serait que de....20 millions d'euros. Une énorme différence qui va évidemment refroidir Waldemar Kita, lequel a cependant compris que les 100 millions d'euros promis par Paulo Tavares et ses investisseurs ressemblent à une chimère. Mais, le quotidien régional le confirme : « L’homme d’affaires franco-polonais chercherait d’ores et déjà à retomber sur ses pattes. »