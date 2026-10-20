Une tactique anti-OM a cartonné à Angers

Le SCO d'Angers était prêt à tout pour éviter de voir le stade Raymond-Kopa être plein de Marseillais dimanche dernier.

Même si les Marseillais sont en difficulté cette saison, voir l’OM à l’extérieur est toujours la garantie d’une chaude ambiance et d’un stade plein. Ce ne fut pas le cas à Angers dimanche dernier. En effet, le stade Raymond Kopa n’a recensé que 10.553 pour le match, soit une affluence même inférieure aux époques où le stade du SCO était… en travaux.

Il faut remonter quasiment 50 ans en arrière, en 1978, pour voir une telle affiche attirer aussi peu de monde. Il y a des explications secondaires, comme le match du dimanche à 15h00 qui ne convient pas à tout le monde, le fait que les deux équipes ne soient pas dans leur meilleure forme, ou l’actualité en France qui n’était pas forcément tournée ver le football.

Les supporters approuvent le plan de Chabane

Mais l’explication principale, est bien connue et assumée par Angers. Pour cette rencontre, afin d’éviter de voir le stade être rempli de supporters marseillais de passage, les prix ont été largement gonflés. La place la moins chère était à 61 euros, et cela pouvait monter jusqu’à 181 euros. Said Chabane, le président du SCO, a décidé de cette stratégie en 2025, pour éviter une enceinte pro-OM à chaque match de ce type. Le but est d’orienter les habitants de l’Anjou vers des abonnements ou des incitations à des packs regroupant deux ou quatre matchs, mais cela ne convainc pas vraiment.

Néanmoins, cette politique reste acceptée par les supporters, pour qui cela reste triste de voir un stade loin d’être plein pour une telle affiche, mais c’est le prix à payer pour éviter un envahissement marseillais. « On est ok avec le club pour éviter l’envahissement du stade par les supporters adverses. Ça ne nous pose aucun problème de dissuader des gens qui ne viennent qu’une fois par an à Kopa. On préfère avoir 12 000 personnes et une majorité d’Angevins, même si le but est quand même d’avoir un stade plein, évidemment », a livré le célèbre Kop de la Butte à Ouest-France. Il reste à savoir si ce type d’initiative sera imitée par d’autres clubs, car le rendu dans le stade et à la télévision avec beaucoup de places vides, n’est pas vraiment optimal.