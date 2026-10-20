Une tactique anti-OM a cartonné à Angers

Une tactique anti-OM a cartonné à Angers

OM
parGael Anger
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Le SCO d'Angers était prêt à tout pour éviter de voir le stade Raymond-Kopa être plein de Marseillais dimanche dernier.
Même si les Marseillais sont en difficulté cette saison, voir l’OM à l’extérieur est toujours la garantie d’une chaude ambiance et d’un stade plein. Ce ne fut pas le cas à Angers dimanche dernier. En effet, le stade Raymond Kopa n’a recensé que 10.553 pour le match, soit une affluence même inférieure aux époques où le stade du SCO était… en travaux.
Il faut remonter quasiment 50 ans en arrière, en 1978, pour voir une telle affiche attirer aussi peu de monde. Il y a des explications secondaires, comme le match du dimanche à 15h00 qui ne convient pas à tout le monde, le fait que les deux équipes ne soient pas dans leur meilleure forme, ou l’actualité en France qui n’était pas forcément tournée ver le football.
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Les supporters approuvent le plan de Chabane

Mais l’explication principale, est bien connue et assumée par Angers. Pour cette rencontre, afin d’éviter de voir le stade être rempli de supporters marseillais de passage, les prix ont été largement gonflés. La place la moins chère était à 61 euros, et cela pouvait monter jusqu’à 181 euros. Said Chabane, le président du SCO, a décidé de cette stratégie en 2025, pour éviter une enceinte pro-OM à chaque match de ce type. Le but est d’orienter les habitants de l’Anjou vers des abonnements ou des incitations à des packs regroupant deux ou quatre matchs, mais cela ne convainc pas vraiment.
Néanmoins, cette politique reste acceptée par les supporters, pour qui cela reste triste de voir un stade loin d’être plein pour une telle affiche, mais c’est le prix à payer pour éviter un envahissement marseillais. « On est ok avec le club pour éviter l’envahissement du stade par les supporters adverses. Ça ne nous pose aucun problème de dissuader des gens qui ne viennent qu’une fois par an à Kopa. On préfère avoir 12 000 personnes et une majorité d’Angevins, même si le but est quand même d’avoir un stade plein, évidemment », a livré le célèbre Kop de la Butte à Ouest-France. Il reste à savoir si ce type d’initiative sera imitée par d’autres clubs, car le rendu dans le stade et à la télévision avec beaucoup de places vides, n’est pas vraiment optimal.
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Je vous propose à tous d’arrêter de cliquer sur ces copié collé d’articles concernant les arbitres

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Non mais la friteuse comment tu peux écrire de telles conneries, réécrire l’histoire à l’envers,. Un vrai révisionniste et complotiste. Débattre avec toi n’a aucun interet. Je te laisse à tés obcessions morbides .

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Ok donc allons du côté obscur et votons pour un parti raciste qui fait l'apologie du nazisme et des bals SS en Autriche un parti où le chef a ete condamné pour détournement de fond ...ca ira mieux cest sur, regarde l'Italie qui est en a feu et a sang autant que nous meme pire qui est pourtant géré par lextreme droite depuis un bon moment ... les vieux de 80 ans travaille encore comme caissier etc etc sans migration le pays coule , leve toi le matin et va devant les brico dépôt et plate-forme du bâtiment pour voir si les migrant sont pas prêt a etre exploité pour 50 euro la journée par des ordures opportuniste des mecs qui ont traversé le desert et la méditerranée pour un monde meilleur prêt a se faire exploiter toi tu retiens que les quelques mauvais et veut balayer le reste dun revers de main en allant vers le FN alors que beaucoup ne demande qu'à travailler et vivre comment on peut etre une pourriture pareille

Il flambe avec l’OL, ça rage à Marseille

Il a surtout vite compris que si il voulait évoluer dans un bonne environnement c’était pas à l’OM mais bien à l’OL ! Si ont regarde les statistiques très peux de joueurs passés par l’OM ont été dans des clubs de très haut niveaux ! C’est factuel

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