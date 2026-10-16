TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après s’être relancé du côté de Troyes la semaine dernière, l’Olympique de Marseille va tenter de poursuivre sa remontée au classement de la Ligue 1 en tentant de faire un bon résultat à Angers.

Quelle heure pour Angers - OM ?

dimanche 18 octobre à 15h00 au Stade Raymond Kopa. L'arbitre sera Jérémie Pignard. Le club phocéen a enfin relancé sa saison en championnat le week-end dernier. Suite à deux mois sans la moindre victoire, et une série de cinq défaites de suite toutes compétitions confondues, l’ OM a repassé la marche avant à Troyes dimanche dernier (2-0). Désormais, c’est du côté d’Angers que Marseille va chercher à enchaîner. Cette rencontre entre le SCO et l’OM se disputera ceau Stade Raymond Kopa. L'arbitre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre Angers - OM ?

Comme tous les matchs de la saison en championnat, cette rencontre entre Angers et Marseille sera bien entendu diffusé sur l’antenne principale de Ligue 1+.

Les compos probables de Angers - OM :

Auteur d’un début de saison mitigé, avec un bilan de deux victoires, un nul et trois défaites, Angers sort d’un gros revers face à Brest la semaine dernière (1-5). Juste au-dessus de la zone rouge et de l'OM depuis sa 12e place, Angers va chercher à prendre des points contre Marseille. Pour ce match, Stéphane Gilli sera privé de Lefort (suspendu) ou Simbakoli.

La compo probable d’Angers : Lopes - Arcus, Camara, Biumla, Kalulu - Allevinah, Belkhdim, Van den Boomen, Sbai - El Ouazzani, Peter.

Sorti de la zone rouge la semaine dernière grâce à sa victoire face à Troyes (2-0), l’OM se doit d’enchaîner en L1 pour repasser dans le première moitié de classement. Mais avec un effectif réduit et l’enchaînement des matchs, sachant que cette rencontre de championnat va se disputer entre deux matchs d’Europa League, Marseille aura juste pour objectif de faire avancer son compteur de points à Angers. Pour ce match, Bruno Genesio sera privé de Hojbjerg ou Cornelius.

La compo probable de l’OM : De Lange - Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Abdelli, Kamissoko - Harit, Gomes, Paixao - Gouiri.