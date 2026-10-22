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Sturm Graz - OM : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

OM
parClaude Dautel
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Compo de Sturm Graz
Helac, Quarshien, Stankovic (cap.), Diakité, Seild, Malic, Heil, Koller, Weinhandl, Hödl, Matoshi
Compo de l'OM
De Lange, Garcia, Meïté, Aguerd, Bezahaf, Kondogbia (cap.), Kamissoko, Gomes, Maupay, Gouiri, Abdallah
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Quel sale con tu fais ! ^^

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DesurCon quelle sale merde

Juventus - Rennes : Les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

Mon pronostic : Juventus 4 - 1 Rennes.

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Mon pronostic : Sturm Graz 6 - 0 Olympique de Marseille.

Sturm Graz - OM : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Kondogbia , Gomes, mauvay 🥺😵😨🙏🏻🙏🏻🙏🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻

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3Paris logo
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1474211275
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LOSC Lille
1474211055
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Monaco
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6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
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Brest
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Toulouse
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Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
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Strasbourg
772141215-3
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