OM : Genesio a trouvé le secret des défaites marseillaises

L'Olympique de Marseille doit impérativement ramener des points de son déplacement à Angers dimanche. Pour Bruno Genesio, la défaite en Ligue Europa a permis de trouver des axes de progression et surtout de ramener l'OM dans des eaux plus calmes.

L'OM pourrait faire un joli bond au classement de Ligue 1 en cas de victoire dimanche au stade Raymond-Kopa. Mais pour cela il va falloir que le club phocéen se montre diablement plus efficace qu'actuellement. On l'a encore vu jeudi au Vélodrome contre l'Olympiakos, les attaquants marseillais peinent à trouver le chemin du but, à l'image d'un Paixao totalement muet depuis le début de la saison alors même qu'il avait été flamboyant durant la préparation estivale. A la veille de ce déplacement en Anjou, Bruno Genesio a reconnu que le manque d'efficacité de son équipe était un grave problème. Mais l'entraîneur de l'OM pense avoir détecté un point d'amélioration à l'occasion d'un débriefing durant lequel certaines choses ont sauté aux yeux du technicien de l'Olympique de Marseille.

L'OM manque d'engagement

Bruno Genesio en est désormais persuadé, sa formation ne se donne pas à fond. « Après la défaite contre l’Olympiakos, on a revu le match. On a fait un retour vidéo. J'ai senti que c'était nécessaire. J'ai été frappé par beaucoup de choses qui sont à corriger, notamment les coups de pied arrêtés. On a eu des grosses situations pour égaliser, et ce qui en ressort, c'est qu'on manque cruellement d'engagement dans les deux surfaces, aussi bien pour marquer que sur les coups de pied arrêtés. Ce n'est pas suffisant dans ce domaine, dans les deux surfaces. C'est bien dommage. On fait des très bonnes choses dans le jeu. On doit concrétiser. C'est lié à un manque d'engagement. On veut assurer, et finalement on n'arrive pas à finaliser nos actions », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Le message est donc passé dans le vestiaire de l'OM, contre Angers, et lors de la suite de la saison, il n'y aura pas de place pour s'économiser. Les coups devront être joués à fond, coûte que coûte, sinon le club de Frank McCourt ne s'en sortira jamais. A voir si les propos de Bruno Genesio déboucheront sur des actes et si l'OM fera de nouveau peur à ses adversaires, ce qui n'est plus du tout le cas.