EL : Nouvelle déroute pour l'OM à Graz

3e journée de l'Europa League :

Stade Graz-Liebenau (Autriche).

SK Sturm Graz - Olympique de Marseille : 1-0.

But : Oumar Diakité (13e) pour le Sturm Graz.

Impuissant face à une solide équipe de Sturm Graz (0-1), l'Olympique de Marseille enchaîne une troisième défaite de suite en Europa League, qui plonge les hommes de Bruno Genesio tout au fond du classement.

Toujours bloqué à zéro point après deux journées, le club phocéen n’avait qu’un seul objectif ce jeudi soir : faire un résultat à Graz pour débloquer son compteur. Sauf que les Marseillais débutaient leur rencontre de la pire des façons en encaissant un but dans le premier quart d’heure de jeu… Profitant d’une erreur du jeune Kamissoko face à Weinhandl, l’ancien Rémois Oumar Diakité filait dans l’axe avant d’ouvrir son plat du pied droit pour tromper De Lange (1-0 à la 13e). La suite de la rencontre était aussi compliquée pour l’OM, qui comptait sur De Lange (32e) et sa barre transversale (38e) pour rester en vie. Avant la pause, Abdallah était proche d’égaliser mais son tir était repoussé par le poteau (41e), et Marseille rentrait donc derrière au score à la mi-temps.

Au retour de la pause, Bruno Genesio tentait de réveiller son équipe en faisant deux changements, avec les entrées de Paixao et d'Abdelli (45e). Ce qui n’avait pas vraiment l’effet escompté, puisque De Lange devait encore se montrer encore décisif pour préserver l'écart (62e). En fin de match, Paixao tentait bien de redonner espoir aux Olympiens avec une belle frappe mais en vain (70e), et Marseille tombait donc logiquement en Autriche (0-1).

À cause de cette nouvelle défaite, la troisième en autant de journées, l'OM continue donc de couler au classement et descend à la 34e place (sur 36) de cette phase régulière. Avec zéro point au compteur après trois journées et avant de se déplacer à Leverkusen dans deux semaines, Marseille voit déjà son avenir européen s’assombrir dangereusement...