LOSC : Davide Ancelotti une erreur de casting ? Il pète un plomb

Recruté cet été pour remplacer Bruno Genesio à la tête du LOSC, Davide Ancelotti commence à susciter des doutes tant son équipe affiche des performances très médiocres. Forcément, certains pensent que l'entraîneur de Lille ne doit sa place qu'à son nom.

Olivier Létang a pris ses responsabilités en allant chercher Davide Ancelotti pour prendre les commandes de son équipe, alors que Lille joue cette saison en Ligue des champions. S'il a été quelques mois l'entraîneur principal de Botafogo, le fils de Carlo Ancelotti était adjoint depuis le début de sa carrière et le LOSC a donc décidé de le lancer dans le grand bain de la C1. Si Lille a fait illusion quelques matchs en Ligue 1 , ce n'est plus le cas, et en plus le club nordiste enchaîne les défaites sur la scène européenne. Alors, l'idée d'une erreur de casting flotte déjà dans l'air. Pour Jérôme Rothen, même si Davide Ancelotti peut éventuellement redresser la barre, il n'est pas inutile de rappeler qu'il doit sa place à son nom.

Ancelotti aidé par nom, Lille a craqué

S'il ne veut pas remettre en cause le choix d'Olivier Létang, l'ancien joueur et désormais animateur sur RMC a voulu remettre les choses en place. Car pour lui, il est clair que le président de Lille a été attiré par le nom de son entraîneur plus que par ses performances avant d'arriver au LOSC. « Olivier Létang ne l’a pas pris parce que c’est le fils de Carlo ? Bah si ! Excusez-moi ! Si Davide est à Lille aujourd'hui, c'est uniquement parce que c'est le fils de Carlo et il y a quand même un gros point d'interrogation sur ses compétences pour entraîner un club comme Lille, qui doit être dans le haut du tableau de Ligue 1 et ouer la Ligue des Champions », a lancé Jérôme Rothen, qui ne veut cependant pas remettre irrémédiablement le choix fait par le président du LOSC. En effet, JR veut donner encore un peu de temps au technicien italien avant de faire un bilan définitif sur ses compétences.