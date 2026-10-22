Lille : Rothen dézingue Olivier Létang

Lille : Rothen dézingue Olivier Létang

LOSC
parClaude Dautel
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Lille traverse un premier passage à vide, et au lendemain de la défaite du LOSC face à Galatasaray, Jérôme Rothen s'en est pris au président de Lille. Pour le consultant, Olivier Létang a eu tout faux durant le mercato.
Le LOSC en est à trois défaites en trois rencontres de Ligue des champions après un piteux match mercredi à domicile, la formation de Davide Ancelotti ayant confirmé ses récentes prestations très mitigées. Au moment où certains se demandent ouvertement si la signature du fils de Carlo Ancelotti n'est pas une erreur de casting, Jérôme Rothen pense lui que le principal responsable de ce fiasco européen est Olivier Létang et personne d'autre. L'ancien joueur du PSG, qui a désormais son émission sur RMC, s'en prend frontalement au président du LOSC, et remet en cause la manière dont le club nordiste a géré le mercato. Un mercato durant lequel Lille a pourtant fait des ventes records, avec notamment le transfert de Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour 95 millions d'euros.

Le mercato de Lille n'a servi à rien

De l'argent que Lille n'a pas utilisé pour se renforcer sportivement regrette Jérôme Rothen. « Pourquoi j'en veux à Olivier Létang qui a formé cette équipe-là, qui a mis cet entraîneur-là ? Je lui en veux parce qu'il est en train de gâcher ce qu'ils ont réalisé de bien. Ils se sont battus l'année dernière pour faire la Ligue des Champions (...) Tu t'aperçois qu'avant cette Ligue des champions, même avant de démarrer la saison de Ligue 1, cette équipe de Lille a très bien vendu, donc elle s'est affaiblie en fait. Alors moi, je ne suis pas contre vendre ses meilleurs joueurs, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas lutter vu les finances du football français aujourd'hui, ils ont raison. Mais, il faut un minimum investir. Et surtout, arrêter de nous prendre pour des cons en nous disant : « Oui, mais avec cette équipe-là, ils vont être compétitifs ». Mais en quoi ils vont être compétitifs ? », s'est emballé Jérôme Rothen, qui ne voit pas comment Lille va s'en sortir.
Après trois matchs de Ligue des champions, le LOSC est 35e sur 36 au classement de cette première phase de Ligue des champions. Sachant qu’il faudra au moins trois victoires pour continuer sa route en C1, et que Lille va affronter Bodo-Glimt, le Bayern Munich, Stuttgart, le Slovan Bratislava et l’AS Rome, la formation de Davide Ancelotti a déjà grillé quelques jokers.
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