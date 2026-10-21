Lille balayé par Galatasaray, zéro point en trois matchs

Lille balayé par Galatasaray, zéro point en trois matchs

LOSC
parClaude Dautel
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Une semaine après avoir été largement dominé à Arsenal, le LOSC n'a pas tenu le choc à domicile face à Galatasaray (2-4) et compte zéro point en trois matchs de Ligue des champions.
Entre deux formations qui avaient perdu leurs deux premiers matchs de Ligue des champions, on pouvait s'attendre à une rencontre acharnée. Elle le fut durant la première période, mais après la pause, Lille a montré trop de lacunes défensives pour espérer éviter une nouvelle défaite face cette fois à Galatasaray. La formation stambouliote n'avait d'ailleurs pas traîné pour prendre les devants puisqu'après une minute de jeu, Akgun ouvrait le score (0-1). Cependent, le LOSC allait vite réagir grâce au jeune Dianoue, qui signait un doublé et permettait aux Nordistes de passer devant au score (2-1, 37e). Mais, Galatasaray égalisait logiquement par Batrakov.
Après la pause, la formation turque prenait définitivement ses aises grâce à Ozer (csc), puis Osimhen, qui ne célébrait pas son but devant ses anciens supporters (2-4, 61e). Le reste de la rencontre était clairement ennuyeux, Lille ne parvenant pas à mettre la pression sur les visiteurs, malgré l'entrée en jeu de Giroud (63). Au final, tandis que Galatasaray décolle au classement, l'équipe de Davide Ancelotti reste scotchée avec zéro point. De quoi commencer à susciter quelques inquiétudes sur la suite du parcours européen des Dogues.

Champions League

21 octobre 2026 à 18:45
LOSC LilleLOSC Lille logo
Diaoune7'Diaoune39'
2
4
Match terminé
GalatasarayGalatasaray logo
Akgün2'Batrakov44'Bentaleb52'(og)Osimhen61'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
89
G. Perrin
LOSC LilleLOSC Lille
G. Perrin
Carton jaune
85
I. Jakobs
GalatasarayGalatasaray
I. Jakobs
Remplacement
85
ENTRE
İ. Gündoğan
GalatasarayGalatasaray
İ. Gündoğan
SORT
A. Batrakov
GalatasarayGalatasaray
A. Batrakov
Remplacement
84
ENTRE
D. Gül
GalatasarayGalatasaray
D. Gül
SORT
V. Osimhen
GalatasarayGalatasaray
V. Osimhen
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L'avantage du nouveau 01 cest que tu peux pas me bloquer t'es obligé de me lire, et je vais te manger la tete le fachos

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Bravo mac court. Bravo lens T'es plein de bravo qui n'ont aucun sens t'applaudis sans savoir comme un déficient mental a chaque fois tu fais peine a voir t'as triste mine

Les Lensois traités de poules mouillées, un violent fight évité

Bravo aux lensois de s'etre donne rdv avec bruges pour se fighter ?? T'es con ou t'es con ?? Ou t'as lu que le titre et vient commenter comme un débile sans donc savoir ?? Le dijaya faut toujours quil ouvre son cul meme quand il sait pas !! Bon apres il sait pas grand chose, mais bon quand meme ferme ta sale gueule si cest pour dire des âneries pareilles qui ont aucun sens tu aurais dit que tu chausses du 44 ca aurait eu plus de sens trou du cul

L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !

Perso , j'aurais souhaité un report ne serait-ce que d’un jour, histoire d'accorder un meilleur repos aux lyonnais, psg a joué son match européen mardi , ce qui fait "5" jours de repos , quand à l'OL, match européen ce jeudi en déplacement en Allemagne, ce qui reste seulement "3" jours !!! Un report "fair-play " aurait été de bon augure, mais là pour le coup , non non , seulement peut-être, et juste pour une histoire de sécurité !!! ???

Lille balayé par Galatasaray, zéro point en trois matchs

Le LOSC n'a tout simplement pas le niveau pour jouer la Champions League.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
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Brest
9723213103
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Toulouse
9723212111
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973041117-6
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8722369-3
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Strasbourg
772141215-3
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77214915-6
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