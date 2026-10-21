Lille balayé par Galatasaray, zéro point en trois matchs

Une semaine après avoir été largement dominé à Arsenal, le LOSC n'a pas tenu le choc à domicile face à Galatasaray (2-4) et compte zéro point en trois matchs de Ligue des champions.

Entre deux formations qui avaient perdu leurs deux premiers matchs de Ligue des champions, on pouvait s'attendre à une rencontre acharnée. Elle le fut durant la première période, mais après la pause, Lille a montré trop de lacunes défensives pour espérer éviter une nouvelle défaite face cette fois à Galatasaray. La formation stambouliote n'avait d'ailleurs pas traîné pour prendre les devants puisqu'après une minute de jeu, Akgun ouvrait le score (0-1). Cependent, le LOSC allait vite réagir grâce au jeune Dianoue, qui signait un doublé et permettait aux Nordistes de passer devant au score (2-1, 37e). Mais, Galatasaray égalisait logiquement par Batrakov.

Après la pause, la formation turque prenait définitivement ses aises grâce à Ozer (csc), puis Osimhen, qui ne célébrait pas son but devant ses anciens supporters (2-4, 61e). Le reste de la rencontre était clairement ennuyeux, Lille ne parvenant pas à mettre la pression sur les visiteurs, malgré l'entrée en jeu de Giroud (63). Au final, tandis que Galatasaray décolle au classement, l'équipe de Davide Ancelotti reste scotchée avec zéro point. De quoi commencer à susciter quelques inquiétudes sur la suite du parcours européen des Dogues.