L2 : Nantes tombe à domicile, Metz bat Sochaux

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

"Si tu sortait de ton trou a rat de consanguin" je vis chez les gens civilisés, on vend pas de la drogue et on se tire par dessus en pleine rue chez moi ! mes parents m'ont mis à l'abri de tes réalités quotidiennes ! et tu comprends tjr pas je ne suis pas binaire comme toi ! les psycopathes tueurs en série il y'en a partout je t'ai déjà dit, en campagne, comme à paris et à marseille...Patrick Samaleh surnommé jack l'éventreur marseillais :)