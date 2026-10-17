L2 : Nantes tombe à domicile, Metz bat Sochaux

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Ligue 2
parClaude Dautel
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Opposé ce samedi à Dunkerque, le FC Nantes a été battu (3-2) à la Beaujoire. Un résultat qui laisse les Canaris à la 14e place du classement avec seulement un point d'avance sur Rodez, avant-dernier de Ligue 2. De son côté, le FC Metz a dominé Sochaux sur le même score et remonte à la 7e place de L2.
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