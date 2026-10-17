L2 : L'ASSE gagne et fait déjà le break

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

oui oui c'est un truc de gauchistes le goulag tu m'apprends rien ! Ca a pas changer, regarde toi et ton pote mongolien vous justifier des meutres pour des opinions politiques :) Oui je ne doutes pas que si vous prenez le pouvoir vous enverrez aussi des socialos comme Guskman au goulag ! Vous etes des petits fachos, tout ce qui ne pense pas comme vous c'est le fachisme ! Mais regarde meme les socialistes, qui sont pourtant de gauche, et qui ont votés en masse pour Gluksman explique que lfi est une secte de gros taré :)