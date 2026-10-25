OM - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+ 5)

La composition de l'OM : De Lange - Weah (cap) - Egan-Riley - Aguerd Emerson - Hojbjerg - Nnadi - Abdelli - Harit - Gouiri - Paixao

La composition du Havre : Gallon - Ouziad, Seko, Touba, Koffi - Mwanga, Ndiaye (c), Ebonog, Richardson - Fofana, Samatta