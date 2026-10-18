OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

7e journée de Ligue 1 :

La compo de l’Olympique Lyonnais : Descamps - Athekame, Mata, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Tessmann, Nartey - Boudache, Sulc, Duranville.

La compo de l’OGC Nice : Diouf - Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza - Clauss, Boudaoui, Witsel, Nkounkou - Hein, Wahi, Amoura.