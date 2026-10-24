Lens - Paris FC : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

PSG : Safonov, un choix inattendu se profile

C’est une cabale montée par certains pseudo spécialistes contre le russe.Il a été dans le coup pour la champions ligue et continue dans la foulée de GIGIO..Ce sont toujours les mêmes qui avaient porté aux nues CHEVALIER qui sont à l’abordage,qui parlaient de génie concernant Mbappé et des niaiseries du même style