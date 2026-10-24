Ligue 1

Lens - Paris FC : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

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parEric Bethsy
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8e journée de Ligue 1 à Bollaert
Lens : Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin, Sotoca – Ivanovic.
Paris FC : Nkambadio, Camara, Mbow, Coppola, Otávio, Maxime Lopez, Lees-Melou, Kebbal, Pagis, Koleosho, Sinayoko
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Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Nice logo
Nice
118323810-2
9Lens logo
Lens
10731314113
10Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
11Brest logo
Brest
9823314122
12Toulouse logo
Toulouse
9723212111
13Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

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