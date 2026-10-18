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Angers - OM : Les compos (15h sur Ligue 1+)

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parJérôme Capton
12
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Comp du SCO Angers
Lopes, Arcus, Gernigon, Biumla, Raolisoa, Van Den Boomen (cap), Belkhdim, Mouton, Sbaï, Allevinah, El Ouazzani
Compo de l'OM
De Lange, Emerson, Kondogbia, Egan-Riley, Weah (cap), Kamissoko, Nnadi, Abdelli, Harit, Paixao, Gouiri
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Derniers commentaires

L'OM enchaîne en Ligue 1 et martyrise Angers

Encore un super prono de Sergio 🤣

OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume

Himbert c'est bien un attaquant pourquoi il le fait pas jouer

Angers - OM : Les compos (15h sur Ligue 1+)

Oui la preuve sympa ton pronostic 3-1 😊🤭😂

Angers - OM : Les compos (15h sur Ligue 1+)

Oui merci patron 😊😍🥰😘

Angers - OM : Les compos (15h sur Ligue 1+)

Sergio : Guignol un jour , guignol pour toujours...

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CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
3Monaco logo
Monaco
1464201055
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
6Paris logo
Paris
116321844
7Lens logo
Lens
10731314113
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
9Brest logo
Brest
9723213103
10Toulouse logo
Toulouse
9723212111
11Lorient logo
Lorient
86222660
12Nice logo
Nice
8622257-2
13Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
14Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

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