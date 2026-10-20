Ligue 3 : Ligue1+ cède face aux critiques

Face aux critiques de plus en plus nombreuses, notamment de la part des supporters des clubs, Ligue1+ et la FFF s’apprêtent à modifier les horaires des matchs de Ligue 3.

Selon les informations du Parisien, la programmation de la Ligue 3 va prochainement évoluer. La Fédération française de football ainsi que Ligue+1 ont entendu le mécontentement des supporters, et s’apprête donc à apporter quelques changements. A en croire le quotidien francilien, le multiplex de 8 matchs en simultané se disputera à présent le jeudi à 20 heures tandis que l’affiche « premium » de la journée sera elle planifiée au samedi à 14h45.

Un switch entre les deux cases horaires pour donner satisfaction aux supporters mécontents par la programmation des matchs depuis le début de la saison. Avec un multiplex le jeudi soir, les supporters des clubs de Ligue 3 seront-ils satisfaits ? C’est en tout cas ce qu’espèrent la FFF et le diffuseur Ligue1+ en apportant cette modification. Un choix qui intervient dans un contexte où les débuts de la Ligue 3 sont assez critiqués, que ce soit pour la programmation des matchs mais aussi pour l’aide vidéo à l’arbitrage ou encore certains couacs concernant la diffusion sur Ligue1+.