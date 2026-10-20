Ligue 3 : Ligue1+ cède face aux critiques

Mettre les matchs de L3 le vendredi 19 h 30 Mettre les matchs de L2 le samedi 16 h 00 Programer 4-5 matchs le samedi dès 18 h 00 et les autres le dimanche 4-5 matches le dimanche des 15 h 00 Les instances doivent ne pas se laisser influencer par les diffuseurs, la LFP et la FFF gèrent les compétitions point final
Voilà les ref du mec... Ca prend la confiance après angers je vous 🫵😂
C'est marrant, le discours sorti d'un livre, de la philo de base, ça fonctionne en théorie mais dans la vraie vie, cela n'a aucun sens.
Il a pourtant combattu les nazis !! Avec des fleurs et des papouilles !! Crois le si tu veux
si on peut faire revenir Peter Wise on le fera, sinon on gardera Fonseca en cas d'accord sur une baisse significative de salaire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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Selon @leparisiensport, la @FFF et @ligue1plus s’apprêtent à modifier (à l’inverser) la programmation des matchs de @ligue3betclic : ➡️ le multiplex, avec 8 matchs, se jouera le jeudi soir, à 20H ➡️ l’affiche « premium » est décalée, elle, au samedi, à 14H45
Info @leparisiensport : Ligue 3 : face à la fronde des clubs, la Fédération et le diffuseur s’apprêtent à changer les jours des matchs #Ligue3 @footamateur_fr @13heuresfoot @footnational @nationalfoot_ @InstantLigue3 ➡️ l.leparisien.fr/aCLO