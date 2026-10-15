Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ligue 3
parAlexis Rose
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10e journée de la Ligue 3 :
Jeudi 15 octobre
20h45 : Caen - La Roche sur Yon (sur Ligue 1+)
Samedi 17 octobre
14h45 : Aubagne - Le Puy en Velay (sur Ligue 1+ 6)
Bourg-en-Bresse - Fleury (sur Ligue 1+ 7)
Concarneau - Bastia (sur Ligue 1+ 9)
Paris 13 Atletico - Rouen (sur Ligue 1+ 8)
QRM - Orléans (sur Ligue 1+ 2)
Thionville - Versailles (sur Ligue 1+ 5)
Valenciennes - Amiens (sur Ligue 1+ 4)
Villefranche - Cannes (sur Ligue 1+ 3)

Ligue 3

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1La Roche logo
La Roche
2196301587
2Rouen logo
Rouen
20962117512
3Concarneau logo
Concarneau
1694411284
4Versailles logo
Versailles
16951313121
5Amiens SC logo
Amiens SC
1594321239
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Derniers commentaires

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

Ah bon, Kang n a pas rencontré la Ministre des Sport, rencontré organisé par Aulas ? En faite elle n est pas independante seulement quand ça t arrange, c est sans doute Labrune qui a orchestré le sanction de l UEFA qui etait meme plus sévère que celle de la DNCG ?

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Il fallait bien ça pour nous faire un peu oublier le dernier match en L1.

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C’est comme toi , sur tes arguments sont faibles, très faibles, C’est comme m’OL qui fait tourner son effectif en ligue 1 pour battre Cristal…🥶😂😂😂😂

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et toi tellement con que tu prevois un resultat pour le jouer mais ce n'est pas ta prevision

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

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