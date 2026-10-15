L3 : Programme TV et résultats de la 10e journée

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|9
|6
|3
|0
|15
|8
|7
|20
|9
|6
|2
|1
|17
|5
|12
|16
|9
|4
|4
|1
|12
|8
|4
|16
|9
|5
|1
|3
|13
|12
|1
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|3
|9
Ah bon, Kang n a pas rencontré la Ministre des Sport, rencontré organisé par Aulas ? En faite elle n est pas independante seulement quand ça t arrange, c est sans doute Labrune qui a orchestré le sanction de l UEFA qui etait meme plus sévère que celle de la DNCG ?
Il fallait bien ça pour nous faire un peu oublier le dernier match en L1.
Mon pronostic : OM 1 - 4 Olympiakos.
C’est comme toi , sur tes arguments sont faibles, très faibles, C’est comme m’OL qui fait tourner son effectif en ligue 1 pour battre Cristal…🥶😂😂😂😂
et toi tellement con que tu prevois un resultat pour le jouer mais ce n'est pas ta prevision
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading