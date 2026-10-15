L3 : Programme TV et résultats de la 10e journée

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

Ah bon, Kang n a pas rencontré la Ministre des Sport, rencontré organisé par Aulas ? En faite elle n est pas independante seulement quand ça t arrange, c est sans doute Labrune qui a orchestré le sanction de l UEFA qui etait meme plus sévère que celle de la DNCG ?