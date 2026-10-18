Zidane n'est pas aveugle, Thauvin est en feu

Zidane n'est pas aveugle, Thauvin est en feu

Lens
parClaude Dautel
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Malmené à Troyes, le RC Lens a pu compter sur un Florian Thauvin XXL pour s'en sortir. A 33 ans, le joueur lensois est au-dessus du lot et forcément il doit toujours avoir l'équipe de France en tête.
On ne sait pas si Zinedine Zidane regardait le match Troyes-Lens samedi soir, mais si le sélectionneur national a eu l'occasion de le faire, il aura probablement apprécié à sa juste valeur le gros match réussi par Florian Thauvin. Auteur de deux passes décisives, Flotov a encore une fois régalé ses coéquipiers et les supporters lensois. Et même s'il faut toujours prendre les statistiques avec des pincettes, avec sept passes décisives en sept matchs depuis le début de la saison, Thauvin égale le record de Lionel Messi en 2022-2023, et il devance même Neymar d'une unité. On peut clairement se demander même si le natif d'Orléans n'est pas actuellement à son meilleur niveau. Alors forcément, tout le monde s'enflamme pour un joueur aussi atypique. Et c'est le cas de Walid Acherchour.

Thauvin dans une forme de sa vie

Dans la foulée du match à Troyes, marqué par la performance énorme de Florian Thauvin qui a tenu le RC à bout de bras, le consultant de RMC a reconnu avoir été estomaqué. « Thauvin, ce qu'il fait à chaque fois qu'il a le ballon, c'est déposé, Colissimo, où tu veux : "Aguilar, allez c'est pour toi ! Odsonne Édouard, c'est pour toi ! Je me balade dans la surface de réparation, je peux sortir à la 60e et taper dans les mains de tout le monde. Sept passes décisives, c’est énorme. Mais à lui seul, il liquide le match, faut le dire », a confié, dans l'After Foot, Walid Acherchour.
Et dans L'Equipe, Florian Thauvin obtient même la note de 8 sur 10, le joueur lensois étant le mieux noté après cette victoire à Troyes. Le quotidien sportif titre même sur la Thauvin Dépendance des Sang et Or, le capitaine du RC Lens masquant pour l'instant les lacunes d'une formation qui remonte tout de même vers les hauteurs du classement de Ligue 1 avec deux victoires en deux matchs.
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OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

et oui les fachos dans ton genre seront incapable de respecter le vote populaire et le résultat d'une élection démocratique ! Et oui vous démontrez que vous etes les nouveau fachos...

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"75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme" Je suis pas un gros naif comme toi, je gobes par toutes les conneries que je lis sur internet :) sinon il a aussi connu Mao, Staline, Pol POt qui ont fait plus de morts que les mecs que tu as cités :) Tu as vraiment le tri sélectif toi, un vrai débile bien binaire... Je t'ai déjà dit je vous renvoi dos à dos les tarés d'extrème droite et d'extrème gauche !

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"que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !!" Ce discours de mongolien !! Parcequ'à l'étranger, ils n'ont pas d'hopitaux et ne se soignent pas mdr A bangok, y'a pas de sécu, mais t'a un rdv chez un spécialistes en 24h quand toi tu dois attendre 6mois avec ton système d'assisté :) Y'a plein de pays qui ont de meilleurs conditions de soins pechno qui est jamais sorti de son trou à rat discours d'un dégénéré de la lfi lol "Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content" Je vis à l'étranger et je disposes d'une mutuelle privé au premier euro lol Je suis pas un assisté j'ai pas besoin que les autres cotisent pour mon logement ou ma santé contrairement à un crasseux de la lfi :)

Zidane n'est pas aveugle, Thauvin est en feu

Il ferait pas pire que Delabouze

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme et la 2nd guerre mondiale comme mes parents tu m'étonne quil pisse sur l'extrême droite !! Quand tu sais ce que cest et où ca a mené...

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