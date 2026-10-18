Zidane n'est pas aveugle, Thauvin est en feu

Malmené à Troyes, le RC Lens a pu compter sur un Florian Thauvin XXL pour s'en sortir. A 33 ans, le joueur lensois est au-dessus du lot et forcément il doit toujours avoir l'équipe de France en tête.

On ne sait pas si Zinedine Zidane regardait le match Troyes-Lens samedi soir, mais si le sélectionneur national a eu l'occasion de le faire, il aura probablement apprécié à sa juste valeur le gros match réussi par Florian Thauvin. Auteur de deux passes décisives, Flotov a encore une fois régalé ses coéquipiers et les supporters lensois. Et même s'il faut toujours prendre les statistiques avec des pincettes, avec sept passes décisives en sept matchs depuis le début de la saison, Thauvin égale le record de Lionel Messi en 2022-2023, et il devance même Neymar d'une unité. On peut clairement se demander même si le natif d'Orléans n'est pas actuellement à son meilleur niveau. Alors forcément, tout le monde s'enflamme pour un joueur aussi atypique. Et c'est le cas de Walid Acherchour.

Thauvin dans une forme de sa vie

Dans la foulée du match à Troyes, marqué par la performance énorme de Florian Thauvin qui a tenu le RC à bout de bras, le consultant de RMC a reconnu avoir été estomaqué. « Thauvin, ce qu'il fait à chaque fois qu'il a le ballon, c'est déposé, Colissimo, où tu veux : "Aguilar, allez c'est pour toi ! Odsonne Édouard, c'est pour toi ! Je me balade dans la surface de réparation, je peux sortir à la 60e et taper dans les mains de tout le monde. Sept passes décisives, c’est énorme. Mais à lui seul, il liquide le match, faut le dire », a confié, dans l'After Foot, Walid Acherchour.

Et dans L'Equipe, Florian Thauvin obtient même la note de 8 sur 10, le joueur lensois étant le mieux noté après cette victoire à Troyes. Le quotidien sportif titre même sur la Thauvin Dépendance des Sang et Or, le capitaine du RC Lens masquant pour l'instant les lacunes d'une formation qui remonte tout de même vers les hauteurs du classement de Ligue 1 avec deux victoires en deux matchs.