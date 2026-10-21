Les Lensois traités de poules mouillées, un violent fight évité

Les Lensois traités de poules mouillées, un violent fight évité

Lens
parClaude Dautel
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Ce mercredi soir, Lens se déplace à Bruges en Ligue des champions et des hooligans belges se plaignent que des homologues lensois ne soient pas venus au rendez-vous fixé pour un fight. On a probablement évité le pire en marge de cette rencontre.
Les autorités ont placé la rencontre entre le Club Bruges et le RC Lens comme étant à hauts risques et visiblement ils ne se sont pas trompés dans leur analyse. Car, à quelques heures de ce match de Ligue des champions, des hooligans belges ont fait part de leur écoeurement suite à l'absence de supporters lensois à un rendez-vous que les deux camps s'étaient donné mardi pour un fight. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, les Belges accusent les Lensois d'avoir eu peur et de s'être dégonflés juste avant cette bataille rangée organisée loin des forces de l'ordre.

Les supporters lensois pris en charge à la frontière

« On avait une bagarre prévue à l'avance, mais Lens a annulé. Mardi après-midi, ils ont prétendu qu'ils venaient à Bruges avec un gros groupe. On a rassemblé nos gars et attendu Lens toute la soirée. À 22h00, ils ont soudain appelé pour dire qu'ils étaient à Ypres et qu'ils ne viendraient pas plus près (à 50 minutes de route). Ils pouvaient le dire plus tôt, bande de mauviettes. Bref, on s'est dirigés directement vers Ypres, mais quand on est arrivés, ils étaient là avec toute une armée de flics. Honte à vous, Lens, bande de lâches. Ne venez pas nous saouler avec vos conneries ou vos infos », indiquent les hooligans brugeois dans un message pour le moins surréaliste.
Pour le court déplacement des fans des Sang et Or en Belgique, il a été décidé que les 1 470 supporters lensois effectuent obligatoirement le trajet en autocar avec une prise en charge dès le passage de la frontière. Les forces de l'ordre craignent que les relations amicales entre des ultras du LOSC et ceux de Bruges débouchent sur de sérieux incidents. Visiblement, le fight prévu mardi avait été repéré et a été évité.
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L'avantage du nouveau 01 cest que tu peux pas me bloquer t'es obligé de me lire, et je vais te manger la tete le fachos

Les Lensois traités de poules mouillées, un violent fight évité

Bravo mac court. Bravo lens T'es plein de bravo qui n'ont aucun sens t'applaudis sans savoir comme un déficient mental a chaque fois tu fais peine a voir t'as triste mine

Les Lensois traités de poules mouillées, un violent fight évité

Bravo aux lensois de s'etre donne rdv avec bruges pour se fighter ?? T'es con ou t'es con ?? Ou t'as lu que le titre et vient commenter comme un débile sans donc savoir ?? Le dijaya faut toujours quil ouvre son cul meme quand il sait pas !! Bon apres il sait pas grand chose, mais bon quand meme ferme ta sale gueule si cest pour dire des âneries pareilles qui ont aucun sens tu aurais dit que tu chausses du 44 ca aurait eu plus de sens trou du cul

L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !

Perso , j'aurais souhaité un report ne serait-ce que d’un jour, histoire d'accorder un meilleur repos aux lyonnais, psg a joué son match européen mardi , ce qui fait "5" jours de repos , quand à l'OL, match européen ce jeudi en déplacement en Allemagne, ce qui reste seulement "3" jours !!! Un report "fair-play " aurait été de bon augure, mais là pour le coup , non non , seulement peut-être, et juste pour une histoire de sécurité !!! ???

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Le LOSC n'a tout simplement pas le niveau pour jouer la Champions League.

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