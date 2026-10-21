Les Lensois traités de poules mouillées, un violent fight évité

Ce mercredi soir, Lens se déplace à Bruges en Ligue des champions et des hooligans belges se plaignent que des homologues lensois ne soient pas venus au rendez-vous fixé pour un fight. On a probablement évité le pire en marge de cette rencontre.

Les autorités ont placé la rencontre entre le Club Bruges et le RC Lens comme étant à hauts risques et visiblement ils ne se sont pas trompés dans leur analyse. Car, à quelques heures de ce match de Ligue des champions, des hooligans belges ont fait part de leur écoeurement suite à l'absence de supporters lensois à un rendez-vous que les deux camps s'étaient donné mardi pour un fight. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, les Belges accusent les Lensois d'avoir eu peur et de s'être dégonflés juste avant cette bataille rangée organisée loin des forces de l'ordre.

Les supporters lensois pris en charge à la frontière

« On avait une bagarre prévue à l'avance, mais Lens a annulé. Mardi après-midi, ils ont prétendu qu'ils venaient à Bruges avec un gros groupe. On a rassemblé nos gars et attendu Lens toute la soirée. À 22h00, ils ont soudain appelé pour dire qu'ils étaient à Ypres et qu'ils ne viendraient pas plus près (à 50 minutes de route). Ils pouvaient le dire plus tôt, bande de mauviettes. Bref, on s'est dirigés directement vers Ypres, mais quand on est arrivés, ils étaient là avec toute une armée de flics. Honte à vous, Lens, bande de lâches. Ne venez pas nous saouler avec vos conneries ou vos infos », indiquent les hooligans brugeois dans un message pour le moins surréaliste.

Pour le court déplacement des fans des Sang et Or en Belgique, il a été décidé que les 1 470 supporters lensois effectuent obligatoirement le trajet en autocar avec une prise en charge dès le passage de la frontière. Les forces de l'ordre craignent que les relations amicales entre des ultras du LOSC et ceux de Bruges débouchent sur de sérieux incidents. Visiblement, le fight prévu mardi avait été repéré et a été évité.