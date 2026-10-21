Lens se fait rouler dessus à Bruges

Quelques mois après avoir détruit l'OM, le Club Bruges a fait payer le même tarif au RC Lens, les Sang et Or étant battus 3 à 0 en Belgique. Résultat, Lens quitte le Top 24 de cette première phase.

Au lendemain de la victoire du PSG face au FC Barcelone, l'indice UEFA de la France en a pris un bon coup. En effet, après la défaite de Lille contre Galatasaray, le RC Lens a été brutalement battu dans le court déplacement à Bruges. Plutôt dominatrice, l'équipe de Cahuzac a craqué juste avant la pause, Vanaken trompant Risser dans les ultimes secondes (1-0, 45e+3). Et dès la reprise, Seys doublait la mise pour une formation de Bruges très bien organisée (2-0, 50e). Le technicien lensois décidait alors de lancer Thauvin, lequel était étrangement sur le banc au coup d'envoi, mais cela ne suffisait pas et au contraire ce sont les Belges qui corsaient l'addition par Forbs (3-0, 72e).

Lens quitte le Top 24

A partir de là, la messe était dite pour les Sang et Or qui tentaient de réduire le score, sans toutefois y parvenir, même si la formation de Ligue 1 n'a pas toujours été récompensée de ses efforts. Cette défaite face au Club Bruges a des conséquences très directes pour le RC Lens, désormais classé à la 27e place du classement après trois matchs dans cette première phase. La suite du calendrier n'étant pas des plus faciles pour Lens, qui affrontera notamment Manchester City et Liverpool, il va rapidement falloir rectifier le tir, sous peine de vivre une grosse désillusion européenne.