Lens se fait rouler dessus à Bruges

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Lens
parClaude Dautel
6
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Quelques mois après avoir détruit l'OM, le Club Bruges a fait payer le même tarif au RC Lens, les Sang et Or étant battus 3 à 0 en Belgique. Résultat, Lens quitte le Top 24 de cette première phase.
Au lendemain de la victoire du PSG face au FC Barcelone, l'indice UEFA de la France en a pris un bon coup. En effet, après la défaite de Lille contre Galatasaray, le RC Lens a été brutalement battu dans le court déplacement à Bruges. Plutôt dominatrice, l'équipe de Cahuzac a craqué juste avant la pause, Vanaken trompant Risser dans les ultimes secondes (1-0, 45e+3). Et dès la reprise, Seys doublait la mise pour une formation de Bruges très bien organisée (2-0, 50e). Le technicien lensois décidait alors de lancer Thauvin, lequel était étrangement sur le banc au coup d'envoi, mais cela ne suffisait pas et au contraire ce sont les Belges qui corsaient l'addition par Forbs (3-0, 72e).

Lens quitte le Top 24

A partir de là, la messe était dite pour les Sang et Or qui tentaient de réduire le score, sans toutefois y parvenir, même si la formation de Ligue 1 n'a pas toujours été récompensée de ses efforts. Cette défaite face au Club Bruges a des conséquences très directes pour le RC Lens, désormais classé à la 27e place du classement après trois matchs dans cette première phase. La suite du calendrier n'étant pas des plus faciles pour Lens, qui affrontera notamment Manchester City et Liverpool, il va rapidement falloir rectifier le tir, sous peine de vivre une grosse désillusion européenne.

Champions League

21 octobre 2026 à 21:00
Club BruggeClub Brugge logo
Vanaken45'Seys50'Borges72'
3
0
Match terminé
LensLens logo
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
82
ENTRE
R. Vermant
Club BruggeClub Brugge
R. Vermant
SORT
N. Tresoldi
Club BruggeClub Brugge
N. Tresoldi
Remplacement
82
ENTRE
H. Siquet
Club BruggeClub Brugge
H. Siquet
SORT
K. Sabbe
Club BruggeClub Brugge
K. Sabbe
Remplacement
82
ENTRE
M. Robberechts
Club BruggeClub Brugge
M. Robberechts
SORT
C. Borges
Club BruggeClub Brugge
C. Borges
Remplacement
82
ENTRE
K. Antonio
LensLens
K. Antonio
SORT
R. Aguilar
LensLens
R. Aguilar
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Ouais enfin je préfère jouer sans openda et affronter cette effectif de paris sans marqui nuno Mendes Dembele et compagnie

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Tu parles du choix de mettre Thauvin sur le banc, moi je te parle du système qui peut pousser un club à faire ce choix. Quand ton équilibre financier dépend d’une nouvelle qualification européenne et que ton effectif ne permet pas de tout jouer, tu peux finir par privilégier le championnat au détriment de la coupe d’Europe pour laquelle tu t’es battu toute l’année. C’est ce paradoxe que je dénonce. Le PSG n’est pas responsable de chaque défaite de Lens, mais sa puissance financière et un modèle qui favorise les plus riches ont accentué le déséquilibre du championnat. Sortir les primes d’une victoire ne répond pas à cette question.

Lens se fait rouler dessus à Bruges

On parle de Bruges en face, on parle d un match de LDC qui peut rapporter 2M en cas de victoire, on parle de 15M en cas de qualif pour les barrages, si les Lens prefere privilégier le championnat en mettant Thauvin sur le banc, le Qatar n y est pour rien...

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Non, la faute du Qatar.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
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973041117-6
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Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
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Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

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