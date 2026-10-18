Serie A : Rabiot et Ramos font gagner le Milan AC

Bien sur et ils laisseront tomber le PSG pauvre guignol
Bravo Lorient qui bat monaco.Les 2 equipes de paris aux 2 premieres places c'est fort aussi mais Lyon s'il gagne 3 ou 4 à 0 peut prendre la premiere place
Toi... tu es un petit débile qui n'arrive pas à réfléchir. Toutes les taxes et les augmentations du Gaz, électricité, essence, etc... c'est pas violent ça ? Tu penses que l'état ne braque pas tout en détruisant des familles ?
Ce sera digne...
Comme toujours on stigmatise l'arbitre designé pour un choc.On jugera sur piece
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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