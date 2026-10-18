Rabiot Milan

Serie A : Rabiot et Ramos font gagner le Milan AC

Serie A
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
7e journée de Serie A :
San Siro.
AC Milan - Atalanta Bergame : 3-2.
Buts : Ramos (24e sp), Rabiot (43e), Gila (58e) pour le Milan AC ; Gaetano (66e), Krstovic (81e) pour l’Atalanta.
Grâce à cette victoire, le Milan remonte à la 4e place de la Serie A, à quatre points du leader, l’Inter.
Articles Recommandés
ICONSPORT_376860_0136
Rennes

Rennes : Le 4e pénalty ne passe pas pour Franck Haise

ICONSPORT_374789_0177
PSG

PSG-Barça : L’arbitre adore Madrid, les Catalans hallucinent

Groupama Stadium OL
Ligue 1

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_376836_0081
OM

OM : Surpris par Genesio, Kondogbia rêve en grand

Fil Info

Rennes : Le 4e pénalty ne passe pas pour Franck Haise
PSG-Barça : L’arbitre adore Madrid, les Catalans hallucinent
OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
OM : Surpris par Genesio, Kondogbia rêve en grand
PL : Arsenal ne lâche pas City
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée
L1 : Monaco et Rennes mettent le PSG à la première place
Le Barça lâche Koundé, Chelsea saute sur l’occasion
Le Qatar oublie le PSG et file à Milan

Derniers commentaires

Le Qatar oublie le PSG et file à Milan

Bien sur et ils laisseront tomber le PSG pauvre guignol

L1 : Monaco et Rennes mettent le PSG à la première place

Bravo Lorient qui bat monaco.Les 2 equipes de paris aux 2 premieres places c'est fort aussi mais Lyon s'il gagne 3 ou 4 à 0 peut prendre la premiere place

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Toi... tu es un petit débile qui n'arrive pas à réfléchir. Toutes les taxes et les augmentations du Gaz, électricité, essence, etc... c'est pas violent ça ? Tu penses que l'état ne braque pas tout en détruisant des familles ?

Coup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le Barça

Ce sera digne...

PSG-Barça : L’arbitre adore Madrid, les Catalans hallucinent

Comme toujours on stigmatise l'arbitre designé pour un choc.On jugera sur piece

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2Paris logo
Paris
1474211275
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
4Monaco logo
Monaco
1474211064
5Rennes logo
Rennes
13741215141
6Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8622257-2
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading