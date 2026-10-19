Maroc-Sénégal : Le vainqueur de la CAN sera connu « fin novembre »

La finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations est terminée depuis neuf mois, mais il va falloir attendre encore un peu pour savoir qui du Sénégal ou du Maroc est le vainqueur. Le Tribunal Arbitral du Sport a fait une annonce afin que les deux équipes soient fixées sur le timing des opérations.

Vainqueur sur le terrain de la CAN, le Sénégal a été privé du trophée en raison du comportement de ses joueurs, lesquels avaient quitté provisoirement le terrain lors d'une finale contre le Maroc qui est restée dans la totalité des esprits. Mécontente de voir la Confédération Africaine de Football donner le titre au Maroc, la fédération sénégalaise a donc demandé au TAS de se pencher sur ce dossier. Le 8 octobre dernier, les deux rivaux africains sont donc venus en Suisse afin de plaider leur cause devant le Tribunal Arbitral du Sport, mais aucune réponse n'est tombée à la sortie des différentes auditions, l'autorité se donnant du temps avant de trancher. Ce lundi, le TAS en a dit un peu plus sur le timing de son jugement.

Le TAS veut prendre son temps pour ne pas se rater

Dans un communiqué, le Tribunal Arbitral du Sport a précisé que les personnes en charge du dossier veulent prendre un peu de temps pour donner un jugement aussi précis et complet que possible afin d'éviter les interprétations. « La Formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit actuellement. Les arbitres du TAS ont décidé de rendre une décision complète, comprenant les motifs juridiques, appelée «sentence du TAS». Ce processus prendra plusieurs semaines et la sentence du TAS est attendue fin novembre 2026. Seules les informations communiquées par les canaux du TAS sont considérées comme officielles, et toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur le site Internet du TAS », précise l'instance basée en Suisse.

A la sortie de l'audience, le 8 octobre dernier, les deux délégations avaient affiché une grosse confiance concernant une décision allant dans leur sens, pourtant dans un peu plus d'un mois le TAS ne donnera qu'un vainqueur pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui restera dans toutes les mémoires. Mais pas pour les bonnes raisons.