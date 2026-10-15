OM - Olympiakos : les compos (21h00 sur Canal+)

Il fallait bien ça pour nous faire un peu oublier le dernier match en L1.
Mon pronostic : OM 1 - 4 Olympiakos.
C’est comme toi , sur tes arguments sont faibles, très faibles, C’est comme m’OL qui fait tourner son effectif en ligue 1 pour battre Cristal…🥶😂😂😂😂
et toi tellement con que tu prevois un resultat pour le jouer mais ce n'est pas ta prevision
Tu sais très bien que Vincent Labrune contrôle la DNCG. ^^ Et encore une fois... tu radotes avec la rencontre de la Ministre des Sports avec Michele kang;.. pour faire oublier l'histoire du déficit des 200 millions d'Euros qui était une pure invention des médias. Mdr Un mensonge que tes potes et toi ont gobé sans même réfléchir. Mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 #OMOLY #UEL 👥 Voici la 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Bruno Genesio pour cette 2ème journée d’@EuropaLeague face à l’Olympiacos ! ⚔️
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μαρσέιγ! / Our line-up for today’s match against Marseille! 🔴⚪️ #OlympiacosFC #OMOLY #UEL