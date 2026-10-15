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OM - Olympiakos : les compos (21h00 sur Canal+)

Europa League
parAlexis Rose
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2e journée de l'Europa League :
La compo de l’Olympique de Marseille : De Lange - Weah, Méïté, Aguerd, Emerson - Abdelli, Nnadi - Abdallah, Angel Gomes, Igor Paixão - Maupay.
La compo de l’Olympiakos : Ortega - Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi - Puerta, Hezze - João Silva, Chiquinho, Gelson Martins - Yaremchuk.

Europa League

15 octobre 2026 à 21:00
Olympique MarseilleOlympique Marseille logo
21:00
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Derniers commentaires

EL : Pas Sage avec Crystal Palace, l'OL enchaîne en Europa

Il fallait bien ça pour nous faire un peu oublier le dernier match en L1.

OM - Olympiakos : les compos (21h00 sur Canal+)

Mon pronostic : OM 1 - 4 Olympiakos.

LdC : L'Angleterre enterre la Ligue 1 après City-PSG

C’est comme toi , sur tes arguments sont faibles, très faibles, C’est comme m’OL qui fait tourner son effectif en ligue 1 pour battre Cristal…🥶😂😂😂😂

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

et toi tellement con que tu prevois un resultat pour le jouer mais ce n'est pas ta prevision

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

Tu sais très bien que Vincent Labrune contrôle la DNCG. ^^ Et encore une fois... tu radotes avec la rencontre de la Ministre des Sports avec Michele kang;.. pour faire oublier l'histoire du déficit des 200 millions d'Euros qui était une pure invention des médias. Mdr Un mensonge que tes potes et toi ont gobé sans même réfléchir. Mdr

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1163211183
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Brest
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8622257-2
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Auxerre
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