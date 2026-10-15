OM - Olympiakos : les compos (21h00 sur Canal+)

2e journée de l'Europa League :

La compo de l’Olympique de Marseille : De Lange - Weah, Méïté, Aguerd, Emerson - Abdelli, Nnadi - Abdallah, Angel Gomes, Igor Paixão - Maupay.

La compo de l’Olympiakos : Ortega - Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi - Puerta, Hezze - João Silva, Chiquinho, Gelson Martins - Yaremchuk.