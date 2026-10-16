Relégué au Barça, Koundé accepte de partir

C omme à la roulette UN PAIR ET MANQUE
Il aura tout le temps de s'occuper de la L1 qui lui est acquise, et d'aligner une équipe en fonction des adversaires qu'il affronte, dés que le PSG respecte les réglements de la FFF, il n' y a rien à redire
Ce club de Lyon a tant remuer de la merde dans es années 2000 du temps de JMA hein tout le monde oubli ! JMA se mêlait de tout pour assouvir et arriver à ses fins, intrusion dans les vestiaires des arbitres, influences diverses etc tc tc
a PILLELDOM C'est à dire soit plus précis
Sergio33 Supporter du PSG non, je ne suis "suporter" d'aucun club, mais le PSG ne m'est pas insensible sans plus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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