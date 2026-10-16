Relégué au Barça, Koundé accepte de partir

Relégué au Barça, Koundé accepte de partir

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parCorentin Facy
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Jules Koundé a perdu sa place de titulaire à Barcelone depuis quelques semaines. L’international français est affecté par la situation et envisage un départ vers la Premier League.
Titulaire indiscutable d’Hansi Flick à Barcelone la saison dernière, Jules Koundé ne bénéficie plus du même statut depuis quelques matchs. Remplaçant contre Levante, Santander ou encore Séville et Galatasaray, l’international français est sérieusement chamboulé par la concurrence d’Eric Garcia. L’Espagnol est doucement mais surement en train de reléguer le latéral droit des Bleus sur le banc. Un changement de statut que Jules Koundé vit mal selon les informations d’Ekrem Konur, au point d’envisager sérieusement un départ dans les prochains mois.
Malgré un long contrat qui court jusqu’en 2030 avec le club blaugrana, le natif de Paris est de plus en plus ouvert à l’idée d’un départ selon notre confrère. La situation n’a pas échappé à plusieurs clubs de Premier League, très intéressés par la possibilité de récupérer Jules Koundé, que ce soit pour en faire un latéral droit ou un défenseur central, le poste de formation de l’ancien Bordelais. Arsenal, Liverpool et Manchester United sont à l’affût. Un autre club garde la situation dans un coin de son esprit, le Bayern Munich, qui voit en Koundé un possible complément à Upamecano en défense centrale.

Koundé lassé par sa situation au Barça ?

Le journaliste du site 442 affirme en revanche que pour l’heure, Barcelone n’a reçu aucune offre concrète. Des discussions sont en revanche en cours « en coulisses » et un transfert dès le mois de janvier n’est pas inenvisageable si l’un des clubs intéressés pose 60 millions d’euros sur la table. Dans un monde idéal, on imagine qu’Hansi Flick aimerait tout de même conserver le défenseur français jusqu’à la fin de la saison. Mais le champion d’Espagne en titre ne sera pas en mesure de refuser une telle proposition pour un remplaçant. Les clubs intéressés sont donc prévenus.
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