Liga : Mbappé régale, le Real atomise Séville

9e journée de Liga :

Stade Santiago Bernabéu.

Real Madrid - FC Séville : 4-1.

Buts : Guler (30e), Mbappé (37e, 63e sp), Diomandé (82e) pour le Real Madrid ; Bueno (80e) pour le FC Séville.

Avec cette large victoire face à Séville, acquise grâce notamment à un doublé d’un Mbappé spectaculaire, le Real remonte à la troisième place du championnat d’Espagne. Madrid dispose de six points de retard sur le Barça.